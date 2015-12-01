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ريهام سعيد تعلق على عودتها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي: سنحذف قناة "النهار"

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ريهام سعيد تعلق على عودتها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي: سنحذف قناة "النهار" ريهام سعيد تعلق على عودتها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي: سنحذف قناة "النهار"

الثلاثاء 01-12-2015 14:50

علّقت الإعلامية ريهام سعيد على قرار عودتها من جديد لتقديم برنامجها "صبايا الخير" بعد ما توقف شهرين منذ واقعة "فتاة المول"، بقولها "إحنا راجعين أقوى بإذن الله".
في المقابل رد رواد مواقع التواصل الاجتماعي على ريهام من خلال تدشين هاشتاج "هنحذف قنوات النهار من الريسيفر"، في محاولة لإجهاض تحقيق حلمها في كيد من تسبب في وقفها عن تقديم البرنامج من الجمهور.
على الجانب الأخر ينتظر الكثيرون تعليق الإعلامي الساخر باسم يوسف على قرار عودة ريهام، خاصة وأن باسم كانت له يد عليا في سحب الرعاة لإعلاناتهم من البرنامج، بعدما وعدهم بالإعلان عن منتجهم على حسابه على "تويتر" مجاناً، في حال سحبوا إعلاناتهم وبالفعل خضع المعلنون لطلبه وسحبوا إعلاناتهم وتوقّف بعدها البرنامج.

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سيدتي