هذه هي مفاجأة الجزء الثالث من "أهل الغرام "

دبي - تمام عجمية

يفجّر الجزء الثالث من «أهل الغرام» مفاجأة درامية من العيار الثقيل، إثر كتابة الدكتور ممدوح حمادة صاحب «ضيعة ضايعة» نص الخماسية القادمة من «خماسيات الغرام»، إذ ينتقل الكاتب من الساحة الكوميدية إلى الاجتماعية- الرومانسية للمرة الأولى له في الدراما السورية، مع الحفاظ على حبكاته المتينة وخطوطه المتسقة التي وضعها بين أيدي المخرج الليث حجّو.

وتدور أحداث نص حمادة حول قصة حب تدمرها بدايةً إشاعة حبكها سجن الحبيب بالتآمر مع المجتمع، قبل أن تهدم كل ما يتصل بالشريكين من ناحية العائلة والمهنة وحياتهما ومحيطهما بشكل عام، من خلال تداعيات لا تنتهي حتى مع إطلاق سراحه!.

يخرج بطلنا من السجن بعد 10 سنوات، فترة كافية لتبدل العالم من حوله، ما يضع المشاهد أمام مفارقات لافتة، قد يعالجها حمادة بنفسه الكوميدي والساخر المعهود.

ويبدأ رحلة البحث عمّا فقد، عن الحبيبة والحياة الضائعة، في تصاعد درامي يحمل في طياته صدمات تمتد بين قربه وابتعاده عن هدفه ضمن حبكة تجعله دائماً قبل الخاتمة في حالة «دون لقاء ودون فراق أيضاً»، إضافة إلى مفاجآت مخبأة تنكشف مع سير الأحداث.

والجدير بالذكر أن حجّو وحمادة تشاركا مرات عدة في صناعة بعض أبرز أعمال الدراما السوريّة، مثل «ضيعة ضايعة» و«الخربة» وأخيراً «ضبّوا الشناتي»، ليعملا سوياً حالياً في «أهل الغرام 3» من إنتاج «سامة» و«O3».