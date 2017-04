The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 ما زال في القمة

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، تراجع الفيلم التايواني Our Times حيث حصد 13 مليون دولار، ودخل الفيلم الكرتوني The Good Dinosaur في المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 28.7 مليون دولار، وتراجع فيلم Spectre الى المرتبة الثالثة مع 30.4 مليون دولار، وعاد فيلم The Martian الى المرتبة الثانية حيث حصد مبلغ 51.3 مليون دولار، وبقي فيلم The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 في المرتبة الأولى بعد أن جمع مبلغ 62 مليون دولار ليصبح مجموع إيراداته العالمية 440.7 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم The Peanuts Movie الى المرتبة الخامسة حيث جمع 9.7 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم Spectre الى المرتبة الرابعة مع 12.8 مليون دولار، ودخل فيلم Creed في المرتبة الثالثة حيث جمع 29.6 مليون دولار، ودخل أيضاً فيلم The Good Dinosaur في المرتبة الثانية مع 39.1 مليون دولار، وبقي فيلم The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 في المرتبة الأولى بعد أن حصد 52 مليون دولار.

في لبنان، تراجع الفيلم اللبناني Film Kteer Kbeer الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 5319 شخص، ودخل فيلم Creed في المرتبة الرابعة مع 6208 مشاهد، وتراجع فيلم The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 الى المرتبة الثالثة حيث شاهده 6846 شخص، بقي فيلم Spectre في المرتبة الثانية مع 6918 مشاهد، ودخل فيلم Bridge of Spies مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 8025 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، تراجع الفيلم الهندي Prem Ratan Dhan Payo الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 6702 شخص، وتراجع أيضاً فيلم Spectre الى المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 22435 شخص، وشهدت المرتبة الثالثة دخول فيلم Bridge of Spies حيث شاهده 27687 شخص، ودخل فيلم Creed مباشرة في المرتبة الثانية حيث شاهده 31591 شخص وبقي فيلم The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 31958 شخص.

في مصر، دخل فيلم The Walk في المرتبة الخامسة حيث حصد مبلغ 340651 جنيه، وتراجع فيلم "أهواك" الى المرتبة الرابعة مع 355380 جنيه، ودخل فيلم Bridge of Spies في المرتبة الثالثة حاصداً 539924 جنيه، ودخل أيضاً فيلم The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 في المرتبة الثانية مع 676376 جنيه، وبقي فيلم Spectre في المرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن جمع مليون و 12901 جنيه.