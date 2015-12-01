أمل بوشوشة: مشاركتي في الجزء الثاني من "العراب" ليست محسومة

أكدت الفنانة أمل بوشوشة أنها ستقدم دويتو غنائي مع الفنان مروان خوري في ثلاثية "حنين" من ضمن مسلسل "مدرسة الحب"، ولكنها لا تعرف ما إذا كانا سيتشاركان في غناء "تيتر" المسلسل، وأشارت أمل "سيكون هناك "دويتو" بيني وبين مروان في العمل، ولكن لا أعرف بأي شكل سوف يقدم".

وعن الأعمال الفنية الأخرى التي سوف تشارك فيها الى جانب ثلاثية "حنين" أوضحت أمل "المشاريع والعروض كثيرة ولكني لم أوقع على أي منها في شكل رسمي حتى الآن".

وعما إذا كانت تعتبر أن مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "العراب- نادي الشرق" مضمونة كونها شاركت في جزئه الأول، قالت" لا أعرف. كل شيء لا يزال في إطار الكلام ولا يوجد شيء واضح حتى الآن".