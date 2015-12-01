أصدقاء الأعلامية شهد بلان يطلبون الدعاء

ما زالت حالة الإعلامية شهد بلان في حالة حرجة و هي الآن في العناية المشددة كما أعلنت زميلتها الأعلامية لجين عمران كما قالت لوجين بأن الزيارات ممنوعة عنها كما طلبت الدعاء لزميلتها.

من ناحيته طلب الإعلامي بدرآل زيدان من كل متابعيه الدعاء للزميلة شهد وأن يتولاها الله برحمته ويشفيها.

أما الأعلامية مريم سعيد قالت بأن شهد قوية وستعود بإذن الله وطلبت الدعاء لها.

موقع سيدتي نت أتصل بأحد المقربين من الإعلامية شهد بلان الذي قال بأن حالتها الصحية غير مستقرة وما زالت في العناية المشددة والزيارات ممنوعة وطلب الدعاء لها.