النحس يطارد الفنانين في مسلسل "خاتون"

أعلن الفنان أيمن رضا عن لعنة تطارد الفنانين في مسلسل «خاتون»، فالعمل لم يمض عليه شهر بعد، حتى تعرض أربعة ممثلين لإصابات نقلوا على أثرها إلى المستشفى، وكان على رأسهم الفنان أيمن رضا ليتبعه الفنان فادي الشامي، ومن ثم الفنان يزن السيد، وآخر الإصابات منذ يومين كانت مع الفنان طلال مارديني الذي نقل للمستشفى.

من ناحية أخرى أعلنت شركة "الغولدن لاين" عن البدء لتحضيرات عمل كوميدي جديد بطولة الفنان أيمن رضا، وخمس نجمات سوريات لم تعلن أسماءهن بعد، وسيكون العمل الكوميدي تحت عنوان «ست موتورات».