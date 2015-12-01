بيرين سات تقطع إجازتها لتنقذ "السلطانة كوسيم" من الفشل فهل تنجح؟

خيّب المسلسل التاريخي الجديد "السلطانة كوسيم" الذي أطلقته قناة "ستار" التركية مساء 12 نوفمبر آمال صناعه في الحلقة الثالثة، حيث حل في المرتبة التاسعة في تصنيف المشاهدة الأسبوعي (الريتنغ) في تركيا، وهزم بالضربة القاضية أمام الموسم العاشر من المسلسل التركي الأقوى والأشهر "وادي الذئاب" الذي تصدّر قمّة المشاهدة حيث يتنافس معه مساء الخميس من كل أسبوع، حتى أن حلقة إعادة "وادي الذئاب" تقدمت عليه أيضاً.

هل تنقذ بيرين سات مسلسل "السلطانة كوسيم" من الإيقاف؟

وقد أكد الصحفي التركي جنكيز سيمرجي أوغلو في مقال له في صحيفة "حرييت" التركية، أنّ بطلة المسلسل الأساسية بيرين سات التي كان من المفترض أن تظهر في الحلقتين الثامنة والتاسعة كبطلة للمرحلة الثانية من سيرة حياة كوسيم أقوى سلطانة عثمانية جبارة حكمتها شهوة السلطة فقتلت نجلها بعد أن هددها بالنفي للحد من نفوذها في الدولة، ستظهر وتنتقل للمرحلة الثانية مبكراً بحلقتين لإنقاذ المسلسل من التراجع في التصنيف الأسبوعي، إذ أنها ستباشر التصوير في بداية الأسبوع المقبل لتبدأ في الظهور في الحلقة السادسة أوالسابعة، بأمل إعادة ثقة المشاهدين الأتراك به كمسلسل تاريخي متميز.

وقد أثبتت أرقام المسلسل أنه لم ينجح أحد من فريق المسلسل الكبير في استقطاب المشاهدين الذين تابعوا الحلقة الأولى منه من باب الفضول والإعجاب بالمسلسل التاريخي السابق "حريم السلطان" للشركة المنتجة نفسها، وحققت هذه الحلقة المركز الثاني بعد "وادي الذئاب"، لكن حلقتيه الثانية والثالثة شهدت تراجعاً كبيراً وخطراً لأنه قد لا يتسبب بإيقافه فحسب، وإنما أيضاً بفشله خارج تركيا فمن القناة الأجنبية التي سترغب بشراء مسلسل تراجعت نسبة مشاهدته مبكراً جداً؟

دعوة إلى مقاطعة مسلسل "السلطانة كوسيم" التركي بعد عرض حلقته الأولى

ومن أجل إنقاذ مسلسل (كوسيم) اضطرت بيرين سات إلى قطع إجازتها العائلية مع زوجها كينان دوغلو في لوس أنجلوس.

ومن المتوقع أن تشهد الحلقة التي ستظهر فيها بيرين سات للمرة الأولى في مسلسل "السلطانة كوسيم" أعلى نسبة مشاهدة، لكن الخوف الأكبر هو من عدم صعوده للمركز الأول في الحلقات التالية لظهورها الأول إن لم يتغير يوم عرضه ويستبدل يوم الخميس بيوم آخر، لأنه يواجه أقوى مسلسل تركي في تاريخ الدراما التركية بحكم إنه المسلسل التركي الوحيد الصامد في المركز الأول من عشر سنوات وأكثر، ومنافسته على الصدارة حلم بعيد المنال حتى أمام سلطانة قوية وجميلة مثل السلطانة كوسيم أو نجمة محبوبة مثل بيرين سات.

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