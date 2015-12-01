حكاية في الجول – سمير عدلي يروي: (1) الجوهري أخفى الأهلي لخداع قبيلة الأشانتي

الحلقة الأولى - رجل عاصر محمود الخطيب وصالح سليم ومحمود الجوهري وحسن شحاتة.. بالتأكيد يملك من الأسرار والقصص المثيرة ما يثير الانتباه، إنه سمير عدلي المدير الإداري التاريخي في جهاز الفراعنة.

يقدم FilGoal.com سلسلة من الحكايات التي تغطي تاريخا طويلا للكرة المصرية مع سمير عدلي.

بدأ سمير عدلي مسؤول العلاقات العامة حاليا في النادي الأهلي مشواره مع كرة القدم بصفة غير رسمية كعضو في النادي الأهلي منذ 1972 وحتى 1975. كان دائما ما يستقبل الفرق الأجنبية بحكم إجادته الإنجليزية ولكن باسم "عضو النادي الأهلي".

"وضعت جدول مذاكرتي ودراستي متوافقا مع جدول الدوري.. كنت مشجعا للأهلي وعملت داخله بدون أي صفة رسمية منذ 1972.. كنت أسير خلف الفريق بسيارتي الخاصة على الرغم من أنه يمكنني ركوب الحافلة الخاصة بالفريق لكني رفضت لعدم وجود صفة رسمية لي".

بعد 1975 عمل سمير عدلي في إدارة كرة القدم بالنادي الأهلي كمسؤول علاقات عامة لجهاز كرة القدم، ثم إداري في فريق كرة القدم ثم إدارة كرة القدم في الأهلي ثم مسؤول علاقات عامة ثم مدير علاقات عامة للكرة والنادي الأهلي.

"حصلت فيها على 22 بطولة مع الأهلي 11 دوري عام وستة بطولات إفريقيا متنوعة وخمس بطولات كأس مصر".

"الكابتن الخطيب لعب من 1975 وحتى 1988 وحصل على 20 بطولة تقريبا.. ويتفوق علينا شادي محمد بـ26 بطولة منها 17 بطولة حملها بيده".

هذا التاريخ الحافل لسمير عدلي جعل FilGoal.com يبدأ معه سلسلة عن أسرار المنتخبات والأهلي التي عاصرها.

والحلقة الأولى التي يحكيها سمير عدلي عن "قبيلة الأشانتي وماذا فعلت لكي يخسر الأهلي بطولة إفريقيا.. وحيلة الجوهري".

وما يلي على لسان شاهد عيان الحدث، سمير عدلي:

"فزنا بالبطولة من غانا في كوماسي.. وحصلنا على وسام من حسني مبارك رئيس الجمهورية الذي كان قد تولى الحكم قبل أشهر قليلة وقتها. كان شيئا كبيرا جدا بالنسبة لنا".

"التاريخ أتذكره جيدا 12/12/1982.. كنا نخوض مواجهة النهائي مع أشانتي كوتوكو.. ومعروف هناك قبيلة الأشانتي".

"نزلنا في فندق اسمه (سيتي هوتيل) وهناك هذه القبيلة تؤمن بالسحر وهذه الأمور ويعبدون قائد القبيلة".

السحر الأسود

"العقلية الإفريقية قديما كانت واضحة. الجمهور هدفه هو مضايقة المنافس".

"من الثامنة مساء وحتى الفجر يطوفون حول الفندق بالطبل والمزمار لإزعاج الفريق قبل المباراة بيومين ومنع اللاعبين من النوم".

"كان معنا محمود الجوهري هو المدير الفني وعبد العزيز عبد الشافي.. كل اللاعبين يخرجون من غرفهم يجدون الجهاز الفني مجتمعا لبحث مشكلة قبيلة الأشانتي قبل المباراة بيومين".

الخدعة

"كان لابد من التفكير في حل".

"النتيجة أننا جلسنا على علب القمامة في المرر بين الغرف نظرا لعدم وجود مكان يصلح للاجتماع".

"كنا قلقين للغاية وتحدثنا مع السفير المصري أباظة البط في غانا لتوفير فندق آخر لنقل اللاعبين في سرية. لكن لم يكن متاحا حجز فندق آخر".

"السفارة المصرية في غانا كانت قصرا كبيرا نظرا لما تتمتع به قوة الدولة قديما. كان في مقر السفارة ما يقرب من 14 غرفة نوم".

"فكرنا من أجل إرباك الجمهور الذي يزعجننا أن يرتدي كل الإداريين والجهاز الفني زي اللاعبين (الترنجات) لأن قديما لم يكن يرتديه إلا الفريق فقط".

"فكر الجوهري في أن يرتدي جميع الإداريين زي اللاعبين وكنا اصطحبنا عددا كبيرا منها معنا"

"خرجت البعثة كلها إلى السفارة. وفي المساء عدنا نحن بترنجات اللاعبين، وبقي اللاعبون في السفارة".

"قمنا بنقل المراتب من الغرف.. وكان التشكيل معلوما فتم التركيز على توفير منام ملائم للتشكيل الأساسي". "

"هكذا نام اللاعبون وظلت ضوضاء قبيلة الأشانتي تزعج الجهاز الفني الذي لم ينم. لكننا نجحنا في الفوز بالمباراة والبطولة الإفريقية الأولى".

الأهلي كان قد فاز في الذهاب 3-0، وانتهت مباراة الإياب في غانا 1-1 بهدف محمود الخطيب ليعود الفريق باللقب.