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كرة سلة – لاعب الأهلي ينتقل إلى دوري الجامعات الأمريكي

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انتقل عمر الشيخ لاعب فريق 18 سنة بكرة السلة بالنادي الأهلي إلى دوري الجامعات الأمريكي عقب حصوله على منحة دراسية بمدينة نيويورك.

وأكد لاعب الأهلي في تصريحاته لـFilGoal.com أنه سبق وأن شارك في دوري الجامعات الموسم الماضي بقميص فريق School knox قبل أن يحصل على منحة من نيويورك ليسافر يوم الثلاثاء.

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ومن المقرر أن يشارك اللاعب مع فريقه في بطولة القسم الأول والتي تعتبر محطة جيدة للانتقال إلى أحد الدوريات الأوروبية الكبرى أو الإن بي إيه الشهير.

يذكر أن عمر أبو الخير المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري كان قد أكد في وقت سابق لـFilGoal.com أنه يفضل أن ينتقل اللاعبين المصريين للدوريات الأوروبية بدلا من دوري الجامعات بسبب الفنيات الكبيرة التي يتمتع بها (طالع التفاصيل).

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