شيخ الأزهر: الإسلام ليس منحصرا بالمساجد .. والتنظيمات الإرهابية صنعت لهدم الدين

أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في لقاءه لتوجيه كلمته إلى الشباب، في لقائه المفتوح مع نحو ألفي طالب من طلاب جامعتي القاهرة والأزهر والجامعات المصرية أن التنظيمات الإرهابية المسلحة صُنعت صنعًا لحاجة في نفس يعقوب، وقد صار اللعب الآن على المكشوف، وظهر ما كان بالأمس مستخفيًا من محاولات لهدم الإسلام وشدد أن علي الذين يقولون للشباب ان الاسلام منحصرا في المساجد وانهم بذلك متميزون عن بقية خلق الله يريد ان يهمش الدين ، ووهؤلاء مثل المراة التي تهوي في النار بسبب لسانها

وشدد أن العــبادة في الإسـلام لا تغني عن الأخلاق حتى وإن كثرت وبلغت عنــان الســماء، والعبادات في الإسلام إذا لم تستند إلى ركائز خلقية فإنها تصبح في مهب الريح.

وأضاف الطيب قائلًا ” على الذين يظنون – من الشباب -أن الإسلام منحصر في المساجد وفي الرسوم والأشكال، وأنهم –فيما وراء ذلك -أحرار في إطلاق ألسنتهم بنقد زملائهم وتجريحهم، وأنهم متميزون عن بقية خلق الله – على هؤلاء أن يتيقظوا جيدًا لهذا التشريع النبوي في أمر العلاقة بين الأخلاق والعبادة حتى لا يغامروا بعبادتهم ويُلقوا بها في مهب الريح ويصيروا إلى ما صارت إليه هذه المرأة التي ألقى بها لسانها في قرار جهنم وبئس المصير.

وأردف شيخ الأزهر :” إن الأزهر الشريف يسعده كثيرًا أن يفتح أبوابه لإسهاماتكم الفكرية، واقتراحاتكم المستنيرة، من أجل دعم رسالته في نشر ثقافة السلام الاجتماعي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وفي تأكيد الأخوة الإنسانية والزمالة العالمية، وكذلك في ترسيخ المفاهيم الصحيحة للدين والشريعة في عقول الناشئة لحمايتهم من استقطاب الفكر المنحرف ودعوات الغلو والتطرف والقتل وحمل السلاح في وجه الآمنين والمسالمين

ولفت شيخ الأزهر إلى أن الولاء للوطن بخاصة في هذا المنعطف واجب ويجب ان يكون الشباب علي مستوي المسئولية حيث انهم مسئولين عن الوطن امام الله ، وقال للشباب :”احرصوا ان تكون صحيفتكم الوطنية ناصعة البياض ، وقفوا الي جوار مصلحة الوطن ، مؤكدا انه يجب علي المسئولين ان يقاسمون الشباب همومه والامه بفكرة بعيدة عن الشعارات التي يسخر منها الشباب ولا تغير من واقعهم.

وقال شيخ الأزهر للشباب :” ايها الشباب اعرف انكم ستسالون عن داعش واخواتها وكيف انها خلقت بانياب واظافر وقد صار اللعب الان علي المكشوف ولعلكم اصغيتم السمع الي روساء الدول وهم يتبادلون التهم حول شراء البترول من جماعات الارهاب ، و الازهر يسعد بان يفتح بابه لافكاركم واقتراحاتكم من اجل ترسيخ المفاهيم الصحيحة للدين واتمني ان تدخلون مع علماء الازهر في حوار لتتعرفو علي شباب الازهر ومشاكلة.

كما لفت شيخ الأزهر في كلمته إلى ما يحدث في سوريا وقال :” هل القضاء علي حاكم حتي وان كان ديكتاتورا يتطلب ابادة الشعوب وقتل الملايين من الشعوب ؟ .

ووجه شيخ الأزهر رسالة للشباب قائلا :” يجب عليكم أيها الشباب أن تكونوا على مستوى المسؤولية التي تقع على عواتقكم، وأن تكونوا على ذكر دائم لأمانة الوطن التي ستلقون بها ربَّـكم، وأنتم مسؤولون عنها لا محالة ولا مفر ولا جدال في ذلك

استطرد حديثه قائلًا ” عليكم أيها الشباب أن توطنوا أنفسكم على قراءة الواقع قراءة رشيدة وأنتم تتصدرون لحل هذه المشكلات، ولا مفر لكم من أن تديروا ظهوركم للحلول التي لم تعد صالحة لمواجهة التحولات والتحديات المعاصرة.. فالجريُ وراء الوظيفة الحكومية والتشبث بها، وضياعُ زهرة العمر في انتظارها، والنفور من العمل اليدوي، وعبادة الشكل والمظهر، والركون إلى الدّعة والراحة.. كل هذه موروثات يجب التخلي عنها إذا أردنا أن نتحرك بالمجتمع المصري نحو العمل والإنتاج والعدالة الاجتماعية المنتظرة والمساواة المنشودة.

وحذر شيخ الأزهر من البتر المتعمد بين التراث والمعاصرة، كان سببًا في خلق أجيال حديثة تنتمي إلى تغيرات الزمان وتبدلات المكان، بأعمق مما تنتمي إلى فلسفة المبدأ والأنموذج، بعد أن محت هذه الأجيال من ذاكرتها تراث القرون الوسطى بكل كنوزه العلمية والمعرفية، وبكل آثاره التي لم تعد تمثل شيئًا ذا بال في خيالهم وذاكرتهم.

وأوضح أن الأخلاق في الإسلام ثابتة، لا تتحرك ولا تتطور مع منطق الأغراض والمصالح، أو منطق القوة والتسلط، أو غير ذلك مما يحكم البناء المعرفي الخلقي في حضارات أخرى ويسكنها حتى النخاع، ومن هنا كان من المستحيل أن يأتي على المسلمين زمن يُقْدمون فيـه على السطو على الآخر، أو يبررون قتله، أو صراعه أو إخضاعه لإرادة غيره، فالقبيح في ميزان الأخلاق الإسلامية قبيح إلى آخر الزمان، والحسن كذلك حسن إلى آخر الزمـان