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روما يواجه فريق درجة ثانية في كأس إيطاليا

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روما يواجه فريق درجة ثانية في كأس إيطاليا روما يواجه فريق درجة ثانية في كأس إيطاليا

تأهل فريق سبيتسيا الذي يلعب في دوري الدورجة الثانية الإيطالية لملاقاة روما في دور الـ32 من كأس إيطاليا.

وانتصر سبيتسيا على ساليرنيتانا بهدفين دون مقابل في الدور الرابع من كأس إيطاليا.

ومن المقرر أن يواجه روما الذي يضم محمد صلاح فريق الدرجة الثانية يوم 16 ديسمبر الجاري.

محمد صلاح الذي يغيب عن روما بسبب الإصابة قد يلحق بالمباراة في حالة تعافيه من إصابته في الوقت المقرر.

الدولي المصري لن يتعافي من إصابته بشكل كامل قبل مباراة السبت أمام تورنيو ضمن الجولة 15 من الكالتشيو.

قد يلحق صلاح مباراة نابولي ضمن الجولة 16 يوم 13 ديسمبر المقبل حسب عدة تقارير إيطالية.

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