أسباب ظهور حب الشباب.. أهمها تناول الكورتيزون بدون استشارة الطبيب

حب الشباب أحد المشاكل الجلدية التى تصيب الأشخاص نتيجة أسباب وعوامل مختلفة تتعلق بطبيعة المرحلة العمرية مثل التغيرات الهرمونية وكذلك التغذية الغير صحية التى تتسبب فى ظهور حب الشباب .إعلان - Ads إعلان - Ads
حب الشبابحول ذلك تقول دكتورة هبة مصطفى أخصائية أمراض الجلدية، إن حب الشباب أحد المشاكل الجلدية التى يعانى منها الشباب فترة البلوغ نتيجة بعض التغيرات التى تطرأ فى تلك المرحلة العمرية .
أسباب حب الشباب واستكملت د. هبة قائلة: "هناك أسباب وعوامل عديدة تساهم فى حدوث حبوب الشباب وأهمها":
>1)التغيرات الهرمونية فترة البلوغ أحد العوامل التى تتسبب فى ظهور حبوب الشباب.
>2)التغذية غير الصحية مثل تناول الوجبات السريعة والغنية بالأملاح والدهون وكذلك طرق الطهى غير الصحية التى تفضل أغلب ربات البيوت استعمالها فى إعداد الطعام .
>3)تناول الأدوية المحتوية على الكورتيزون بدون استشارة الطبيب.
>4)الحالة النفسية السيئة أحد العوامل التى تساهم فى ظهور حبوب الشباب نتيجة الانفعال والتوتر والقلق.
>5)استعمال مستحضرات التجميل الرديئة بالنسبة للفتيات التى تستخدم مستحضرات مجهولة المصدر.
نصائح لتجنب ظهور حبوب الشبابلذلك تنصح د. هبة قائلة: "يجب على الشباب مراعاة الأسباب السابق ذكرها وكذلك الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية والمطهية بطرق الصحية لتجنب ظهور حب الشباب .
حب الشبابحول ذلك تقول دكتورة هبة مصطفى أخصائية أمراض الجلدية، إن حب الشباب أحد المشاكل الجلدية التى يعانى منها الشباب فترة البلوغ نتيجة بعض التغيرات التى تطرأ فى تلك المرحلة العمرية .
>
أسباب حب الشباب واستكملت د. هبة قائلة: "هناك أسباب وعوامل عديدة تساهم فى حدوث حبوب الشباب وأهمها":
>
>1)التغيرات الهرمونية فترة البلوغ أحد العوامل التى تتسبب فى ظهور حبوب الشباب.
>2)التغذية غير الصحية مثل تناول الوجبات السريعة والغنية بالأملاح والدهون وكذلك طرق الطهى غير الصحية التى تفضل أغلب ربات البيوت استعمالها فى إعداد الطعام .
>3)تناول الأدوية المحتوية على الكورتيزون بدون استشارة الطبيب.
>4)الحالة النفسية السيئة أحد العوامل التى تساهم فى ظهور حبوب الشباب نتيجة الانفعال والتوتر والقلق.
>5)استعمال مستحضرات التجميل الرديئة بالنسبة للفتيات التى تستخدم مستحضرات مجهولة المصدر.