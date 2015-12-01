أستاذ مخ وأعصاب: أورام المخ تؤثر على الجهاز العصبي وقد تسبب الشلل

أكد الدكتور أحمد جابر أستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس أن أورام المخ تؤثر على الجهاز العصبي وقد تتسبب في العمى أو الشلل.

وقال، فى تصريحات له، إن الأورام تؤثر على الجهاز العصبي بأكثر من طريقة، منها عندما يصاب المخ بأورام أولية أو ثانوية، حيث يسبب العديد من المضاعفات مثل النوبات التشنجية وشلل واضطراب الجوانب المعرفية.

وأشار الدكتور أحمد جابر إلى أن هناك أيضا طريقة غير مباشرة، بحيث إن الورم نفسه يجعل الجسم يهاجم الأعصاب بطريقة مناعية، فتحدث أعراض كالتهاب الأعصاب، وحدوث ضمور في العضلات والتهابات المخيخ، وأنواع من التهابات المخ التي يصعب تشخيصها، لأن الورم يكون غير ظاهر، وهنا يستلزم ان يكون الطبيب لديه القدرة على تشخيص الورم، حيث يحدث تنميل في القدمين أو اليدين، وثقل فيهما ، ويشعر المريض ، بآلام مبرحة فيهم ، والتطور يكون سريعا وتتشابه الأعراض، مع الالتهابات العادية للأعصاب، ويتم اكتشافه من خلال التقدم في السن بداية من سن الـــــ 50 .