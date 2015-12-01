معسكر الإسماعيلي – ميدو لـ في الجول: الهزيمة أمام الترجي أسعدتني لثلاثة أسباب

"لأول مرة في حياتي أتعرض للهزيمة وأشعر بالسعادة" بتلك الكلمات بدأ أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي تصريحاته لـFilGoal.com عقب الخسارة أمام الترجي.

وخسر الإسماعيلي أمام منافسه الترجي في ثاني مبارياته الودية في المعسكر الذي يخوضه في تونس بثلاثية دون رد (طالع التفاصيل).

وفسر ميدو أسباب سعادته بتلك الهزيمة قائلا:"كنت أعرف أنه بعد الفوز الكبير على حرس الحدود والاتحاد السكندري أن هناك إخفاق قادم، لذلك سعدت أن ذلك الأمر حدث في لقاء ودي وليس رسمي".

وأكمل لـFilGoal.com"ثانيا هناك بعض اللاعبين شعروا بالتعالي على الكرة وهم غير مدركين بأن الكرة لا تعطي إلا المجتهد".

وواصل"شعرت بأن هناك بعض اللاعبين يتذمرون من عدم خروجهم من المعسكر والبقاء في الفندق قبل المباراة بيومين وهم لا يعرفون أن هذا التوقيت هو لعمل معسكر ناجح استعدادا للمباريات المقبلة".

وتابع"كل ذلك جعلني أرى أن الهزيمة جاءت في وقتها تماما بالنسبة لنا".

وأردف"كنت من الممكن أن أرجع أسباب الهزيمة إلى الغيابات والإصابات لكن أنا هنا أتحدث عن الحقيقة وما رأيته قلته للاعبين عقب المباراة مباشرة".

وأكمل"قلت لهم نحن وصلنا بالفريق لمستويات جيدة ونحصل على مستحقاتنا في أوقاتها فلا يجوز أن نتعالى على الكرة بعد ذلك ونتذمر من بعض الأمور".

وأضاف"كنت من الممكن أن أختار أن أخوض الوديات مع فرق ضعيفة ونحقق الفوز، لكنني فضلت اللعب مع فرق قوية لمعرفة ما ينقصنا ونقوم بعلاجه ولذلك اخترت مواجهة الإفريقي

والترجي".

وأتم"بالطبع لا أحب الهزيمة ولكن كما قلت لقد جاءت في وقتها حتى يتعلم الجميع من هذا الدرس".