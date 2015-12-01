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حلم الأولمبياد - شوقي غريب لـ في الجول: عودة المنتخب مشروطة باستعادة 3 لاعبين لمستواهم

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حلم الأولمبياد - شوقي غريب لـ في الجول: عودة المنتخب مشروطة باستعادة 3 لاعبين لمستواهم حلم الأولمبياد - شوقي غريب لـ في الجول: عودة المنتخب مشروطة باستعادة 3 لاعبين لمستواهم

عرض كريم خيرت مسؤول إحدى شركات التسويق على نادي الزمالك التعاقد مع خوان رامون لوبيز كارو المدير الفني السابق لريال مدريد.

ولايزال البحث مستمرا في الزمالك عن خليفة لجوزفالدو فيريرا الذي ترك الفريق الأبيض، ليتولى قيادة السد القطري.

وقال خيرت لـFilGoal.com: "تم عرض لوبيز كارو على إدارة الزمالك".

وقاد كارو ريال مدريد في الفترة من ديسمبر 2005 حتى يونيو 2006.

ومؤخرا، رحل كارو صاحب الـ52 عاما عن تدريب منتخب في ديسمبر 2014.

يذكر أن كارو ليس أول مدرب إسباني يتم ترشيحه للزمالك، فسبقه خافيير كليمنتي والذي لم يلق اسمه القبول داخل مجلس إدارة النادي الأبيض.

كما دخل مدرب آخر قائمة المرشحين لتولي قيادة الزمالك هو الفرنسي بيير لوشانتر الذي درب منتخبات الكاميرون ومالي وقطر، وفرق الإفريقي والصفاقسي في تونس وأهلي جدة والسيلية والريان والعربي في قطر.

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