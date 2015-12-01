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معسكر الإسماعيلي – مدرب الترجي يوضح لـ في الجول: أسباب الفوز الكبير

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معسكر الإسماعيلي – مدرب الترجي يوضح لـ في الجول: أسباب الفوز الكبير معسكر الإسماعيلي – مدرب الترجي يوضح لـ في الجول: أسباب الفوز الكبير

يؤمن اسكندر القصري المدرب العام للترجي التونسي أن الأخطاء الدفاعية كانت هي السبب الرئيسي في الفوز الكبير الذي حققه فريقه على الإسماعيلي.

وكان الترجي قد تغلب على الإسماعيلي وديا يوم الثلاثاء بثلاثية دون رد (طالع التفاصيل).

فيما أعرب أحمد حسام "ميدو" المدير الفني في تصريحاته لـFilGoal.com عن سعادته

بالهزيمة لثلاثة أسباب (طالع التفاصيل).

وتحدث المدرب العام للترجي لـFilGoal.com قائلا:"الأخطاء الدفاعية كانت سببا رئيسيا في هزيمة الإسماعيلي".

وأضاف"الإسماعيلي يمتلك العديد من اللاعبين أصحاب المهارات في وسط الملعب، إلا أن أخطائه الدفاعية وعدم التناغم بين اللاعبين ساهم في هزيمتهم".

وأردف"كما أن الإسماعيلي لم يكن لديه خطورة هجومية مما جعلنا نستطيع الضغط عليه جيدا في الملعب ومن ثم نحقق الفوز".

وشدد"على الرغم من غياب أربعة لاعبين لانضمامهم للمنتخب الأوليمبي واثنين من الأساسيين للإصابة إلا أننا استطعنا تحقيق نتيجة جيدة".

وأتم"أكثر من أدى بشكل مميز في المباراة هم فخر الدين بن يوسف وفوسيني كوليبالي".

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فيديو اليوم السابع