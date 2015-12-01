معسكر الأهلي – إقبال على تذاكر مباراة الفريق الأحمر ودبي

شهدت منافذ بيع تذاكر مباراة الأهلي ودبي الودية التي من المقرر إقامتها يوم الأربعاء إقبالا من الجالمية المصرية في الإمارات التي ترغب في متابعة اللقاء.

ويلاقي الأهلي منافسه دبي يوم الأربعاء في أولى مباريات الفريق الأحمر خلال معسكره الخارجي الذي يخوضه في الإمارات وذلك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

ويتم توزيع التذاكر بخمسة منافذ بيع في مختلف أنحاء دبي لتسهيل الأمر على الجمهور الذي يرغب في حضور المباراة.

ويبلغ عدد التذاكر 5 آلاف تذكرة، وتترواح أسعارها بين 100 و200 و300 درهم.

يذكر أن محمد حمدي زكي لاعب الأهلي لن يكون بمقدوره المشاركة في المباراة بعد شكواه

من إصابة تعرض لها خلال مران الفريق يوم الثلاثاء.