محافظ قنا يتفقد المنطقة الصناعية بقفط‎

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، ​واللواء اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، جوله تفقدية للمنطقة الصناعية بكلاحين قفط، رافقهما خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

اطلع الهجان واللواء إسماعيل جابر، خلال الجولة على المخطط العام للمنطقة، كما تفقدا عددًا من المصانع المقامة بها بهدف الاطمئنان علي سير العمل وتشغيل خط الإنتاج الخاص بكل منها.

> وأكد محافظ قنا أن المنطقة تتمتع بكافة الخدمات والمرافق الأساسية اللازمة لإقامة مختلف المشروعات الاستثمارية داعيًا أصحاب المصانع إلى مزيد من العمل والتطوير لدفع عجلة الإنتاج بالمحافظة.