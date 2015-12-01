صور| محافظ قنا يشارك في مؤتمر الحوار العام حول مشروع المثلث الذهبي‎

شارك عبد​ ​الحميد الهجان، محافظ قنا، في مؤتمر الحوار العام حول مشروع المثلث الذهبي، حضر المؤتمر اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وأعضاء المكتب الإستشاري لشركة دابولونيا الإيطالية المشرفة على تنفيذ المخطط العام للمشروع برئاسة الدكتورة كرستينا ميليوري والدكتور جلال سليمان رئيس اللجنة الفنية للمشروع وعدد من روؤساء المصانع والشركات وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي وممثلي منظمات المجتمع المدني ومجموعة من المستثمرين والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

أوضح الهجان انه تم تنظيم المؤتمر بهدف تبادل أفكار ومقترحات المستثمرين مع مسئولي الشركة الإيطالية لوضع افضل تصور للمخطط العام للمشروع، وأضاف أن المنطقه تحوى الكثير من الثروات الطبيعة التي تخدم عملية التنمية المتكاملة والمستدامة لمنطقة جنوب الصعيد، وذلك من خلال إقامة مجمعات صناعية متكاملة تهدف إلى تعظيم حجم الاستفادة من كنوز هذه المنطقة، كما أنها تساهم في ارتفاع الدخل القومي ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.

وأشار إلى أن المشروع يتمتع بموقع ممتاز بين محافظتي قنا والبحر الأحمر، مما يعطيه نافذة على دول الخليج إضافة إلى الاتصال بوسط وجنوب القارة الأفريقية عن طريق منفذ أسوان البري والنهري، لافتًا إلى أن المشروع سوف يساهم في تغير ثقافة المواطن من الثقافى الاستهلاكية إلى الانتاجية.

وذكر اللواء اسماعيل جابر أنه سوف يتم تنفيذ مشروع المثلث الذهبي على عدة مراحل يتم تنفيذها على مدار30 عام يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى منها بعد انتهاء الشركة الإيطالية من إعداد المخطط العام للمشروع خلال شهر فبراير المقبل.

وذكرت الدكتورة كرستينا ميليوري أن فريق العمل قام بعدة زيارات ميدانية للمنطقة لتحديد الإحتياجات الفعليه اللازمة لتنفيذ البنية التحتيه للمشروع، مؤكدة أن المنطقه تزخر بالعديد من فرص الاستثمار في المجالات الصناعية والتعدينية والزراعية والسياحية، بالإضافة إلى المشروعات الخدمية التي تتمثل في التعليم والصحة والمياه والطاقة.