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الترسبات الجيرية من أسباب تسوس الأسنان

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الترسبات الجيرية من أسباب تسوس الأسنان الترسبات الجيرية من أسباب تسوس الأسنان
تراكم الترسبات الجيرية أحد المشاكل التى تتسبب فى ضعف الأسنان والضروس مما يزيد من فرص فقدان وخلع الأسنان والضروس كما تؤثر على الشكل الجمالى للأسنان.

دور الترسبات الجيرية فى حدوث مشاكل تسوس الأسنان
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حول ذلك يقول دكتور محمد عماد استشارى علاج الأسنان والتركيبات الثابتة، إن الترسبات الجيرية، عبارة عن ترسب بعض المواد الموجودة باللعاب مما يترتب عليه تكوين طبقة جيرية صلبة على سطح المينا الأسنان .
>واستكمل د. عماد قائلا: "يساهم تراكم الطبقة الجيرية فى ضعف قوة الأسنان والضروس وبالتالى تزيد فرص تعرض الأسنان لمشاكل تسوس الأسنان وأمراض اللثة ".

أضرار الترسبات الجيرية على صحة الفم والأسنان
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وتابع د. عماد قائلا: "هناك بعض الأضرار الصحية التى يسببها تراكم الترسبات الجيرية حيث تساهم فى حدوث مشاكل صحية تتعلق بصحة اللثة مثل الالتهابات الشديدة باللثة وتراجع اللثة عن مكانها الطبيعى وكذلك مشاكل تخلخل الأسنان التى قد ينتج عنها خلع وتسوس الأسنان والضروس".

نصائح ضرورية للحفاظ على صحة الأسنان
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لذلك ينصح د. عماد بضرورة الاهتمام بإزالة الترسبات الجيرية فى حالة ظهورها على سطح مينا الأسنان لحماية الإسنان من مشاكل التسوس وضعف الإسنان وكذلك مشاكل اللثة .

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