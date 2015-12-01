حلم الأولمبياد – زامبيا تودع ' إكلينيكيا ' بعد سقوط مثير أمام جنوب إفريقيا

ودع منتخب زامبيا حلم التأهل لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 رسميا بعد هزيمته أمام جنوب إفريقيا في مباراة مثيرة بثلاثة أهداف لهدفين.

والتقى منتخب زامبيا يوم الثلاثاء بمنافسه جنوب إفريقيا في إطار الجولة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة لحساب المجموعة الأولى.

ويتأهل أصحاب الثلاثة مراكز الأولى للأولمبياد مباشرة.

وكان منتخب الرصاصات النحاسية قد سقط في الجولة الأولى أمام تونس بهدفين لهدف.

افتتح منتخب زامبيا أهداف المباراة عن طريق كونليدي لوتشانجا في الدقيقة 34، قبل أن تعدل جنوب إفريقيا النتيجة في الدقيقة 46 عن طريق مينزي ماسوكو.

وبعد ذلك بست دقائق أضاف موتوبيا الهدف الثاني لجنوب إفريقيا، وبعد ذلك بدقيقتين عاد نفس اللاعب وسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه.

وفي الدقيقة 72 قلص بيلي موتابي النتيجة لزامبيا بتسجيله للهدف الثاني.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد جنوب إفريقيا إلى ثلاث نقاط تحتل بهم المركز الثالث في المجموعة بالتساوي مع تونس والسنغال اللذان سوف يلتقيان في وقت لاحق.

فيما لم تحصد زامبيا أي نقطة لتحتل المركز الرابع والأخير في المجموعة وتقترب بشكل كبير من وداع حلم التأهل للدور نصف النهائي وبالتالي الأولمبياد.