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محافظ دمياط: لم نرصد أى مخالفات باللجان الانتخابية حتى الآن

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محافظ دمياط: لم نرصد أى مخالفات باللجان الانتخابية حتى الآن محافظ دمياط: لم نرصد أى مخالفات باللجان الانتخابية حتى الآن
قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن غرفة عمليات ديوان عام محافظة دمياط لم تتلق أى مخالفات باللجان الانتخابية حتى الآن، وأن عملية التصويت بجميع اللحان تسير بشكل طبيعى وبمعدلات مناسبة.

واشار المحافظ إلى أن الإقبال بمعظم اللجان يتراوح بين ضعيف ومتوسط على مدار اليوم، وأن القرى أكثر إلتزاما فى التصويت باليوم الأول، لافتا إلى أن عملية التصويت غدا الأربعاء ستشهد تزايدا ملحوظا.

وحث المحافظ جميع أبناء دمياط للخروج غدا والمشاركة الإيجابية فى العملية الانتخابية التى تعد مثالا حى على تطبيق الديمقراطية فى .
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