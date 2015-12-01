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محافظة الشرقية: نسب التصويت في جولة الإعادة 9.5% حتي السابعه مساءاً

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محافظة الشرقية: نسب التصويت في جولة الإعادة 9.5% حتي السابعه مساءاً محافظة الشرقية: نسب التصويت في جولة الإعادة 9.5% حتي السابعه مساءاً

محافظة الشرقية

صرح اللواء سامي سيدهم نائب محافظ الشرقية والمتحدث الرسمي لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، بأن نسبة المشاركة أصبحت 9.3% ، 313 ألف ناخب على مستوى المحافظة أدلوا بأصواتهم حتى الساعة 7.15 مساءاً.

وقال أن النسبة تضاعفت بعد الساعة الرابعة وبدأ إقبال الناخبين على اللجان مشيراً إلى أن عادة المصريين هي الذهاب في اللحظات الأخيرة للإدلاء بأصواتهم في اللجان الإنتخابية .. وينتظر غداً أن تتزايد النسبة لشدة التنافس بين المرشحين.

وأكد أن غرفة عمليات المحافظة تتابع جميع اللجان على مستوى المحافظة من خلال رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية وتتلقى شكاوى الناخبين في جميع أنحاء المحافظة وأي خروقات تحدث يتم علاجها على الفور .. بينما تقوم الغرفة أيضاً في نفس الوقت بالتنسيق والتواصل مع اللجنة العليا للإنتخابات لتذليل كافة الصعوبات وتقوم كل ساعة تقريباً بتجميع وإعلان نسبة المشاركة وإخطار الجهات الإعلامية بالمحافظة بنسبة المشاركة والتي تتزايد بصفة مستمرة.

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