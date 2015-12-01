رئيس جامعة بني سويف: وظائف جديدة لمتحدي الإعاقة من حملة الماجستير والدكتوراة‎

نظمت جامعة بني سويف،اليوم، برئاسة الدكتورأمين لطفي رئيس الجامعة المؤتمر السنوي لمتحدي الإعاقة تحت شعار “معًا نحن قادرون.. نعم نحن نستطيع”، وتحت إشراف الدكتورعلاء عبد الحليم مرزوق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور نواب رئيس الجامعة و حسام المساح أمين عام المجلس القومي لشئون الإعاقة السابق ومحمد زغلول مدير عام الإدارة العامة للتمكين الثقافي لذوي الإعاقة و شريف صلاح الدين رئيس الأكاديمية الدولية لفن الحياة ولفيف من رجال الدين الإسلامي والمسيحي والمجتمع المدني وممثلي مدارس التربية الخاصة وذويهم بالمحافظة.

أكد رئيس الجامعة في كلمته على الاهتمام الدائم والمستمر لذوي الإعاقة والجامعة في خطتها الإستراتيجية تحتوي على محور هام من محاورها خاص بذوي الإعاقة وتنفيذ هذه الاستراتيجية ومن خلال وحدة الإعاقة بالجامعة التي تعمل على خدمتهم داخل الجامعة من طلاب وعاملين من ذوي الإعاقة وخارجها من المجتمع المحيط بها.

ومن مجلة دولية تلقي الضوء على الأنشطة والانجازات والخدمات المقدمة من الوحدة والربط بينها وبين المجتمع المحيط بقطاعاته واستعداد الجامعة في توفير كل متطلبات متحدي الإعاقة، وبما يساهم في راحاتهم مع استكمال الكود المعماري للمنشآت الجامعية والتجهيزات الخاصة بذوي الإعاقة.

وأضاف لطفي أنه لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية يتم الاهتمام بعلوم ذوي الإعاقة من خلال كلية لعلوم الإعاقة تم وضع حجر الأساس لها بالجامعة منذ أيام، ويتم الحصول على موافقة المجلس الأعلى للجامعات لبدء الدراسة بها العام القادم إن شاء الله، كما أنه سيتم تخصيص إعلان عن أعضاء هيئة التدريس من ذوي الإعاقة للحاصلين على الماجستير والدكتوراه، وأيضًا سيتم تخصيص منح وبعثات لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة من ذوي الإعاقة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات على المقترح لإنشاء جامعة لمتحدي الإعاقة كمشروع قومي.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على اهتمام القطاع الدائم بذوي الإعاقة والتواصل الدائم معهم ورفع شعار “افتخر أنت في جامعة بني سويف” و “معًا نحن قادرون .. نحن نستطيع”، وإظهار قدرات متحدي الإعاقة والذي تجلى في منتجاتهم في المعرض الذي تم افتتاحه على هامش المؤتمر، الذي يعكس انجازاتهم التي تظهر تفوقهم بل والاستفادة من كفاح وطموح وإصرار متحدي الإعاقة وتحقيق اهدافهم.

وأشاد أمين عام المجلس القومي لشئون الإعاقة السابق بالمجهودات التي قامت بها جامعة بنى سويف والاهتمام بذوي الإعاقة، والذي تمثل في تحقيق حلم بتبني ذوي الإعاقة بإنشاء أول كلية لدراسة علوم الإعاقة والأولى في مصر والعالم العربي وبهذا التبني قد يظهر عشرات أمثال الدكتور طه حسين، كما تحقق الحلم أيضا بدخول ثمانية نواب معاقين بالبرلمان المصري هذا العام لأول مرة في تاريخ مصر.

> وفي نهاية الحفل قام لطفي بتكريم ضيوف الجامعة وذوي القدرات الخاصة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة.