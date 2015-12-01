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وزارة الاتصالات تدعم مركز علوم الحاسب الآلى بالقنطرة شرق بالأجهزة والمعدات

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وزارة الاتصالات تدعم مركز علوم الحاسب الآلى بالقنطرة شرق بالأجهزة والمعدات وزارة الاتصالات تدعم مركز علوم الحاسب الآلى بالقنطرة شرق بالأجهزة والمعدات
أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أن وزارة الاتصالات وافقت على مطلب المحافظة بدعم مركز علوم الحاسب الآلى بمركز ومدينة القنطرة شرق بعدد من الأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة، وذلك حتى يتسنى تقديم أفضل خدمات جماهيرية للمواطنين من خلال المركز.

وأشار المحافظ فى تصريحات صحفية، إلى أن ذلك يأتى فى إطار استكمال منظومة الخدمات الإلكترونية للمواطنين وتطبيق مبدأ فصل مقدم الخدمة عن طالبها وتشمل هذه الأجهزة 25 جهاز و شاشة LCD وطابعة شبكات وشاشة عرض و"بروجيكتور".
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