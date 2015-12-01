بالصور..محافظ الاسماعيلية يتابع سير الانتخابات من غرفة عمليات المحافظة

قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية يرافقه العميد أركان حرب أشرف البديوى قائد قوات التأمين للجان الانتخابية، والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة بجولة ميدانية تفقد خلالها سير وانتظام العمل بعدد من اللجان الانتخابية بالدائرة الأولى بمدينة الإسماعيلية، والتى شملت زيارة المقر الانتخابى بمدرسة السادات الثانوية العسكرية بحى ثان الإسماعيلية، والتى تضم ثلاث لجان انتخابية تشمل 6583 ناخب وناخبة، والمقر الانتخابى بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات بحى أول، والتى تضم ثلاث لجان انتخابية باجمالى 6866 ناخب وناخبة، وقد تلاحظ خلال الجولة ارتفاع نسبة إقبال الناخبين على تلك اللجان.

وقد التقى المحافظ خلال الجولة بعدد كبير من المواطنين والاهالى وأطمئن منهم على انتظام سير العملية الانتخابية، وعدم وجود أى شكاوى، كما التقى بعدد من المراقبين الدوليين من ممثلى جامعة الدول العربية، الذين أشادوا بحسن تنظيم العملية الانتخابية بالإسماعيلية.

وتابع محافظ الإسماعيلية من غرفة العمليات الرئيسية بمقر ديوان عام المحافظة بداية الانتخابات والاطمئنان على فتح جميع اللجان والمقرات الانتخابية بنطاق المحافظة وتوابعها فى التوقيتات المحددة لها فى التاسعة صباحا، ووصول القضاة والمشرفين على اللجان وبدء عمليات التصويت والاقتراع والوقوف على نسبة إقبال الناخبين على اللجان وصناديق الاقتراع والتأكد من عدم ورود أية شكاوى للغرفة.

وبفوز محمود عثمان بأحد مقعدي الدائرة الأولى يتنافس فى جولة الإعادة بالإسماعيلية 10 مرشحين لحصد 5 مقاعد ومن المفترض أن يصوت 781 ألفا و527 ناخبا فى 366 لجنة فرعية بإشراف 210 مراكز انتخابية فى 4 دوائر.

ويخصص لدائرة مدينة الإسماعيلية "مقعدين" ودائرة القنطرة "مقعد" ودائرة مركز الإسماعيلية "مقعدين" ودائرة التل الكبير "مقعد".

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 100 دائرة ، بعد حسم دائرتين بشمال سيناء من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هي "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

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