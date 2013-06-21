خبيرة علم النفس تقدم 7 نصائح للمرأة العاملة

كتب : منى السداوي منذ 42 دقيقة

أصبح العمل جزءا لا يتجزأ من حياة المرأة، وتسعى دائما لتطوير مهارتها وتتحدى الصعاب من أجل تحقيق النجاح، ولكن يبقى جانب يعتقد الجميع أن يتأثر نتيجة عمل المرأة، وهو حياتها الشخصية، ولأن نسبة المرأة المعيلة في مصر وصلت إلى 35%، استشارت "الوطن" الدكتورة منال زكريا، أستاذ وخبير علم النفس لتقديم بعض النصائح للمرأة العاملة للتوفيق بسن حياتها المهنية والشخصية.

تقول خبيرة علم النفس إن بدءا من ارتضاء المرأة أن تكون مثل الرجل، فعليها أن تثبت ذاتها بنجاحها في العمل وتميزها في منزلها، وتقدم مجموعة من النصائح تساعدها على تحقيق ذلك:

1- على المرأة الفصل بين مشاكل العمل والمشاكل المنزلية.

2- عليها الالتزام بمواعيد العمل واحترامها حتى لا تتداخل مواعيدها على حساب منزلها.

3- يجب أن تكون علاقتها رسمية مع زملائها وخاصة رئيسها، وعدم تدخله في شؤونها الخاصة حتى لا يتعاطف معها وتظهر العلاقة بشكل لا يليق أمام زملائها، أو أن يقوم باضطهادها واستغلال تلك المشاكل ضدها.

4- تجنب إظهار التبريرات أو الحجج لتقصيرها في العمل.

5- عدم استغلال وقت العمل في أشياء أخرى، فقد اعتادت السينما على إظهار المرأة العاملة بأنها تقوم باستغلال وقت العمل في تجهيز الطعام.

6- الحفاظ على الأناقة المحايدة وعدم المبالغة في المظهر، فيجب أنت تتجنب الملابس البراقة والعطور النفاذة والمكياج الصارخ حتى تظهرين بصورة جدية.

7- محاولة التعرف على المشاكل وطرق التخلص منها وعلاجها.