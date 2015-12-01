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بالصور.. رئيس الوزراء خلال الإدلاء بصوته: ملف السياحة سيشهد نتائج أفضل الشهر الجارى

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بالصور.. رئيس الوزراء خلال الإدلاء بصوته: ملف السياحة سيشهد نتائج أفضل الشهر الجارى بالصور.. رئيس الوزراء خلال الإدلاء بصوته: ملف السياحة سيشهد نتائج أفضل الشهر الجارى
أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ضرورة تكاتف جموع الشعب المصرى وومثليه بمجلس النواب مع لتحقيق التنمية المستدامة واستقرار الوطن، قائلا " محتاجة أن نعمل سويا فى تلك المرحلة".

وأوضح رئيس مجلس الوزراء فى تصريحات له عقب الإدلاء بصوته بمدرسة مصر الجديدة النموذجية الإعدادية بنات أن ملفات التعليم والصحة والاستثمار والسياحة والطاقة على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية.

وأشار المهندس شريف إسماعيل إلى أن ملف السياحة سيشهد نتائج أفضل خلال شهر ديسمبر الجارى، مضيفا أن الحكومة تعمل على تنشيط السياحة الداخلية. وعن ملف الطاقة أكد إسماعيل أن مصر وقعت 56 اتفاقية طاقة خلال العامين الماضيين، قائلا "وتم التعاقد مع شركة ألمانية عالمية لإنشاء محطات توليد كهرباء جديدة تبدأ العمل بنهاية عام 2016".

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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