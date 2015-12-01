الأحد.. الخرطوم تستضيف الاجتماع الوزارى السداسى بشأن سد النهضة

أعلن وزير الموارد المائية والكهرباء بالسودان معتز موسى، إن اجتماعا وزاريا سداسيا يضم وزراء الخارجية والموارد المائية فى مصر والسودان وإثيوبيا، سينعقد بالخرطوم يومى 6 و7 ديسمبر الحالي، لمناقشة التحديات وإعطاء دفع سياسى وفنى لاتفاق الرؤساء حول سد النهضة الأثيوبي، والذى وقعه رؤساء الدول الثلاث فى الخرطوم فى 23 مارس الماضى.

وأشار موسى - فى تصريح مساء اليوم الثلاثاء - إلى أن الاتفاق وضع الأساس لتعاون الدول الثلاث لتعظيم المنافع المشتركة بينها، وتلافى أى آثار سالبة متوقعة للمشروع.

جدير بالذكر أن آخر اجتماع وزارى مشترك بين وزراء الخارجية والموارد المائية فى البلدان الثلاثة عقد بالخرطوم أيضا واختتم أعماله فى 6 مارس 2015 حيث أعلن الوزراء الوصول لمسودة الاتفاق والتى وقعها الرؤساء لاحقا.