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هاشتاج "نعم لرجوع ريهام سعيد" فى الأكثر تداولا على تويتر بمصر

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هاشتاج "نعم لرجوع ريهام سعيد" فى الأكثر تداولا على تويتر بمصر هاشتاج "نعم لرجوع ريهام سعيد" فى الأكثر تداولا على تويتر بمصر
دشن محبو الإعلامية ريهام سعيد، هاشتاج بعنوان "نعم لرجوع ريهام سعيد" على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وظهر فى الأكثر تداولا على الموقع فى ، طالبوا فيه برجوع برنامج "صبايا الخير" الذى كان يذاع على فضائية النهار، وتم إيقافه بعد أزمة فتاة المول.

وقال المشاركون فى الهاشتاج، إن برنامج ريهام سعيد له متابعين كثيرين ينظروا عودته مرة أخرى، كما أن هناك حالات إنسانية تنتظر المساعدات التى كان يقدمها البرنامج، موضحين أن البرنامج سوف يعود مرة أخرى، كما غردوا برسائل تهنئه لريهام بعودة برنامجها.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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