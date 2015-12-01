ربة منزل تشنق نفسها داخل شقتها بـ"المحلة" لمرورها بأزمة نفسية

أقدمت ربة منزل تبلغ من العمر 45سنة على الانتحار شنقا داخل شقتها بمنطقة محلة البرج التابعة لقسم شرطة أول المحلة بمحافظة الغربية لمرورها بأزمة نفسية. تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المحلة العام وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى العميد طارق عطوية مأمور قسم أول المحلة بلاغا من شرطة النجدة عن بلاغ أحد الأهالي بمنطقة محلة البرج دائرة القسم بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة ربة منزل تدعى "بسيونية.ا.ع – 45سنة، " انتقل ضباط مباحث القسم لمكان البلاغ وعثر على جثة المذكورة مشنوقة داخل غرفتها، وتوصلت التحريات أن المذكورة تعاني من أزمة نفسية حادة دفعتها للتخلص من حياتها.

تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية وقررت النيابة العامة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.