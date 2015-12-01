فانتازيا – لو طبقت تلك العقوبات في مصر.. ميدو وباسم إلى المدرسة ولاعب الأهلي بفستان

إذ كنت استغربت من أخبار إيقاف باسم مرسي بسبب "انستجرام" وتوقيع غرامة قدرها 300 ألف على إسلام جمال بسبب "فيديو" فكيف ستستقبل تلك العقوبات إذ تم تطبيقها في مصر؟

الزمالك قرر إيقاف باسم مرسي وتحويله للتحقيق بسبب "عدم الالتزام بتعليمات مرتضى منصور رئيس النادي" واستخدام موقع التواصل الاجتماعي (انستجرام).

بعدها تم توقيع غرامة قدرها 350 ألف جنيه على مهاجم الزمالك بسبب "انستجرام والحديث التليفزيوني". (طالع التفاصيل)

إسلام جمال خرج عبر FilGoal.com وقدم اعتذاره إلى مرتضى منصور والزمالك بسبب "فيديو الفتيات". (طالع التفاصيل)

القرارات السابقة قد يتفق معها عدد كبير من الجماهير والسبب لوائح تم وضعها من قبل مجلس إدارة الفريق. ولذلك فخلاف تلك اللوائح = عقوبة.

أمر منطقي للغاية.

ولكن كيف ستستقبل الجماهير واللاعبين تلك العقوبات في حالة تم تطبيقها في مصر؟

FilFoal.com يستعرض في تقرير تخيلي أغرب عقوبات تم تطبيقها في العالم. فكيف يكون الوضع لو تم تطبيقها في مصر؟

(1) ميدو وباسم في المدرسة

أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الإسماعيلي وباسم مرسي مهاجم الزمالك ثنائي أثارا الجدل في أوقات كثيرة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

في وقت سابق هاجم ميدو أحد المعلقين على صورته أثناء تواجده كلاعب كرة بسبب "البدانة" وإنهال عليه بالسب.

باسم مرسي ظهر أكثر من مرة بصورة تسببت في "استفزاز جماهير الأهلي" بسبب رقم 22.

فماذا لو تم تطبيق ما حدث لريو فيردناند مدافع مانشستر يونايتد السابق على الثنائي ميدو وباسم مرسي؟ إلى المدرسة.

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرر الموسم الماضي وبالتحديد شهر أكتوبر 2014 فرض عقوبة على فيردناند مدافع كوينز بارك رينجرز بسبب إهانته لأحد الأشخاص على (تويتر).

فيردناند إنهال بالسب على أحد المعلقين الذي اتهمه بأنه "مدافع سيء" فماذا فعل الاتحاد الإنجليزي؟ غرامة 25 ألف جنيه + إيقاف 3 مباريات.

لحظة واحدة الأمر لم يتوقف عند هذا الحد "المقبول" فقط، بل تم الزام فيردناند بحضور برنامج تعليمي لتحسين سلوكه كجزء من العقاب.

نعم فيردناند الذي كان بعمر الـ35 عاما حضر برامج تعليمية لتحسين سلوكه بفرمان من الاتحاد الإنجليزي.

عقوبة لو تم تطبيقها في مصر قد نجد الكثير من اللاعبين المصريين جنبا إلى جنب في الصف الأول من فصل ¾ في إحدى المدارس في حصة تحسين السلوك وكيفية معاملة الآخرين.

(2) النساء في المدرجات

بالتأكيد لمجرد قرأتك كلمة (المدرجات) عادت في ذهنك سريعا لحظات الفرحة التي عشتها وأنت في المدرج تشجع فريقك. ولحظات الحزن لغيابك عن تلك المدرجات منذ زمن طويل.

الجماهير المصرية ممنوعة من حضور المباريات منذ فترة ليست قصيرة وقبلها لم يكن الحضور لفترة طويلة فتخلل تلك الفترة أيضا مباريات بعدم حضور جماهيري.

وزارة الرياضة أكدت أن قرار عودة الجماهير إلى المدرجات من جديد اقترب. بل اقترب بشدة.

والشغب سيكون عقوبته مباريات أخرى بدون جماهير وأشياء مثل ذلك.

ولكن ماذا لو تم تطبيق ما حدث مع نادي فناربخشة التركي في المدرجات المصرية؟

الاتحاد التركي لكرة القدم خرج بأكثر القرارات غرابة في عالم كرة القدم بسبب شغب جماهير فناربخشة.

حرمان "الرجال" من حضور المباراة والاكتفاء بتواجد العنصر النسائي في المدرج مع الأطفال أقل من سن 18 عاما.

نعم مدرج فناربخشة الشهير والمرعب للخصم لم يتواجد به أي شاب كعقوبة وتولى العنصر النسائي التشجيع.

لتجعل خيالك يصور لك ماذا لو تم تطبيق تلك العقوبة على شغب الجماهير المصرية في المدرجات – في حالة رجوعها من جديد-.

(3) وليد سليمان يعود للعب بسن 81 عاما!

لا أحد ينسى هدفه الرائع مع الأهلي في شباك بتروجيت ولا لمسته بالكعب لأبو تريكة في هدف لن يمح من ذاكرة جماهير الأهلي أو الزمالك. وبالتأكيد الكل يتذكر واقعة "رفع قميص الحكم" من وليد سليمان.

لقاء الأهلي والأسيوطي الموسم الماضي في أذهان الجميع بسبب إصابة عمرو جمال بالرباط الصليبي وبسبب تعادل الأهلي 0-0 وبسبب اعتداء وليد سليمان على حكم المباراة.

وقتها قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف وليد سليمان 4 مباريات لسوء السلوك.

ولكن ماذا لو تطبق الاتحاد المصري ما فعله الاتحاد السويسري لكرة القدم؟

لجنة الانضباط بالاتحاد السويسري المسؤوله عن الدرجة الرابعة تقرر إيقاف المدافع البرتغالي ريكاردو فريرا 50 عاما بسبب سوء السلوك!

نعم ما قرأته ليس خطأ كتابي. 50 عاما.

سبب الإيقاف كان لاعتداء المدافع بشكل "غير لائق ويدل على سوء السلوك" حسبما أشارت اللجنة في بيانها على حكم المباراة.

وتم إصدار قرار إيقاف اللاعب لـ50 عاما ليخرج فريرا ويُصرح: "توقعت أن يكون الايقاف لمدة عام على الأكثر! ولكن 50 عاما؟ كرة القدم هي حياتي".

وأضاف "الإيقاف سينتهي 2064 وقتها سأكون لاعبا بعمر 78 سنة".

هل تعلم عمر وليد سليمان في حالة إيقافه 50 عاما؟ وليد الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ32 سيجد نفسه صانع ألعاب رشيق بعمر الـ81 عاما يعود إلى الملاعب.

(4) فستان صالح جمعة

" هو لاعب جيد ولكنه كسول".. هكذا تحدث الصقر أحمد حسن من قبل عن صالح جمعة لاعب الأهلي.

وقتها لم يغضب صالح جمعة ولم يهاجم الصقر ورد قائلا: "سأحاول الاجتهاد داخل وخارج الملعب كي لا أكون كسولا. الصقر مثلي الأعلى وأحاول التعلم منه".

ولكن هل تعلم كيف سيكون مصير صالح جمعة في حالة ظهر كسولا في الدوري الاسكتلندي؟

نادي بارتيك ثيسل الاسكتلندي يقرر توقيع عقوبة قد تكون الأكثر إهانه في تاريخ كرة القدم.

هذا اللاعب الكسول سيخوض تدريبات الفريق اليوم بفستان وردي.

جاري فرايزر الإنجليزي مدافع بولتون خرج معارا منذ أكثر من عامين إلى نادي بارتيك الاسكتلندي وبعد عودته من الإيقاف بسبب الاعتداء على لاعب. ظهر كسولا في مران الفريق.

ليُصدر فرمان من الجهاز الفني تحت أعين مجلس إدارة الفريق بظهور اللاعب بفستان وردي في التدريبات.

ليعود إلى قوته ويظهر قويا في التدريبات. تدريبات شهدت بكاء اللاعب بعد نهايتها بسبب مظهره الذي ظهر به حسبما أكدت صحيفة ديلي ميل وقتها.

والتي كتبت: "على الأقل هو محظوظ ولم يرتدي حذاء وردي أيضا".

إذ علم صالح جمعة بأن الأهلي ينوي تطبيق ذلك فأنه سيصبح بكل تأكيد أفضل لاعب في الفريق بل في الدوري بل في إفريقيا.