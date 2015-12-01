روسيا تصميم فخًا جويًا

صممت شركة “التكنولوجيات اللاسلكية الالكترونية” الروسية جيل جديد من الفخاخ الجوية، وهذه الفخاخ عبارة عن حساسات تستخدم مرة واحدة وترسل تشويشًا لاسلكيًا ومن شأنها محاكاة ما تتميز به الطائرات والمروحيات من خصائص.

فيتم قذف تلك الفخاخ لدى تحليق الطائرة الصديقة في الجو حيث يبدأ الفخ بإرسال إشارات تشويش تحاكي عمل محركات طائرة أو مروحية، ويمتلك الفخ هوائيًا وبطارية كيميائية تضمن عمل المرسل لمدة ثوان أو بضع عشرات من الثواني، حسبما أفادت روسيا اليوم.

و يمنع الفخ الصاروخ المعادي من تدمير الهدف الحقيقي أي الطائرة الصديقة لأن المستقبلات اللاسلكية المعادية تتصوره وكأنه طائرة حقيقية .

يذكر أن قوات الحرب الالكترونية تستهدف الوسائل الالكترونية المعادية بغية تغيير نوعية المعلومات العسكرية الدائرة داخلها، وذلك بواسطة التشويش اللاسلكي.