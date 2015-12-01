أخبار عاجلة

رسميًا.. محمد صلاح يعتذر عن الاستمرار في الزمالك -
حرس الحدود: لا نية لعودة محمد صلاح مرة أخرى -
«إيناسيو» يكشف أسباب قيامه بتغيير الجهاز الفني المعاون -
رئيس وزراء السويد: حادث الدهس بوسط ستوكهولم أسفر عن سقوط قتيلين -
إغلاق مبني البرلمان في ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
العين الثالثة: تحليل مباراة الأهلي وبتروجيت -
العين الثالثة: تقرير عن الإيفواري "كوليبالي" لاعب النادي الأهلي -
العين الثالثة: تحليل الهجمات والتسديدات لمباراة الأهلي والداخلية -
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

روسيا تصميم فخًا جويًا

Google+ Print
روسيا تصميم فخًا جويًا روسيا تصميم فخًا جويًا

 

فخ جوي

صممت شركة “التكنولوجيات اللاسلكية الالكترونية” الروسية جيل جديد من الفخاخ الجوية، وهذه الفخاخ عبارة عن حساسات تستخدم مرة واحدة وترسل تشويشًا لاسلكيًا ومن شأنها محاكاة ما تتميز به الطائرات والمروحيات من خصائص.

فيتم قذف تلك الفخاخ لدى تحليق الطائرة الصديقة في الجو حيث يبدأ الفخ بإرسال إشارات تشويش تحاكي عمل محركات طائرة أو مروحية، ويمتلك الفخ هوائيًا وبطارية كيميائية تضمن عمل المرسل لمدة ثوان أو بضع عشرات من الثواني، حسبما أفادت روسيا اليوم.

و يمنع الفخ الصاروخ المعادي من تدمير الهدف الحقيقي أي الطائرة الصديقة لأن المستقبلات اللاسلكية المعادية تتصوره وكأنه طائرة حقيقية .

يذكر أن قوات الحرب الالكترونية تستهدف الوسائل الالكترونية المعادية بغية تغيير نوعية المعلومات العسكرية الدائرة داخلها، وذلك بواسطة التشويش اللاسلكي.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا