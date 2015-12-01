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تكنولوجيا جديدة تعيد الموتى إلى الحياة بعد 30 عامًا

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تكنولوجيا جديدة تعيد الموتى إلى الحياة بعد 30 عامًا تكنولوجيا جديدة تعيد الموتى إلى الحياة بعد 30 عامًا

الذكاء الاصطناعي – أرشيفية

 

أعلنت شركة ” Humai” الأمريكية عن البدء تنفيذ تقنية جديدة تعيد الموتى إلى الحياة مرة أخرى باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ولم تكشف الشركة عن كل التفاصيل حول هذه التكنولوجيا التي سيبأ تنفيذها بعد 30 عامًا، ولكن من المخطط أن تستخدم تكنولوجيا النانو والأجسام الصناعية، حيث سيتم تجميد دماغ الشخص الميت قبل أن يتم وضع رقاقة إلكترونية في عقله، مما سيتيح الفرصة للتواصل والحديث معهم، حسبما أفادت روسيا اليوم.

وأكد جوش بوكانيجرا، مؤسس الشركة، أنه جاد بالفكرة وأنه لا يأبه لمنتقديه، فشركته بإمكانها تطوير تكنولوجيات لديها القدرة على إعادة الموتى للحياة وستبدأ في تطوير التقنيات المناسبة في غضون الـ30 سنة المقبلة.

وأشار بوكانيجرا، إلى أن شركته تسعى لاستخدام الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا النانو لتخزين البيانات الخاصة بالشخص المتوفي والتي تتضمن طريقة التحدث والأنماط السلوكية، وعمليات التفكير ومعلومات حول كيفية عمل وظائف جسم الإنسان وبعد تحليل البيانات تتم برمجتها داخل أجهزة الاستشعار والرقائق المثبتة فى دماغ الإنسان المتوفي.

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