أخبار عاجلة

رسميًا.. محمد صلاح يعتذر عن الاستمرار في الزمالك -
حرس الحدود: لا نية لعودة محمد صلاح مرة أخرى -
«إيناسيو» يكشف أسباب قيامه بتغيير الجهاز الفني المعاون -
رئيس وزراء السويد: حادث الدهس بوسط ستوكهولم أسفر عن سقوط قتيلين -
إغلاق مبني البرلمان في ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
العين الثالثة: تحليل مباراة الأهلي وبتروجيت -
العين الثالثة: تقرير عن الإيفواري "كوليبالي" لاعب النادي الأهلي -
العين الثالثة: تحليل الهجمات والتسديدات لمباراة الأهلي والداخلية -
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

فيديو | البرلمان الجزائري يتحول إلى حلبة ملاكمة بسبب «بوتفليقة»

Google+ Print
فيديو | البرلمان الجزائري يتحول إلى حلبة ملاكمة بسبب «بوتفليقة» فيديو | البرلمان الجزائري يتحول إلى حلبة ملاكمة بسبب «بوتفليقة»

عراك في البرلمان الجزائري

شكلت جلسة المصادقة على موازنة 2016 مواجهة حامية بين نواب المعارضة والموالاة في الجزائر، حيث تحولت قاعة البرلمان إلى حلبة للعراك، وذلك بسبب خلافات تتعلق بانسداد الأفق السياسي في ظل غموض الوضع الصحي للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، فضلا عن الأزمة الاجتماعية والقوانين التي يتم تمريرها لخدمة منظومة الفساد المهيمنة على البلاد.

" frameborder="0">

وصعد نواب المعارضة الممثلين من حزب العمال التروتسكي، وجبهة القوى الاشتراكية اليساري، وتكتل الجزائر الخضراء الإسلامي، إلى منصة رئيس المجلس ونوابه من حزب جبهة التحرير الحاكم.

وسادت بذلك حالة من الفوضى، بسبب العراك الجسدي والتشابك بين نواب المعارضة والموالاة، أفضت إلى تسجيل إصابات لدى البعض، ولم تتمكن عناصر الأمن الداخلي للبرلمان وحتى بعض النواب المحايدين من فض الاشتباك. واضطر بعض أعضاء إلى الفرار بجلدهم من قاعة المداولات، أو الاختفاء في مكاتب ممثلي الكتل النيابية الموالية للسلطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك