فيديو | البرلمان الجزائري يتحول إلى حلبة ملاكمة بسبب «بوتفليقة»

شكلت جلسة المصادقة على موازنة 2016 مواجهة حامية بين نواب المعارضة والموالاة في الجزائر، حيث تحولت قاعة البرلمان إلى حلبة للعراك، وذلك بسبب خلافات تتعلق بانسداد الأفق السياسي في ظل غموض الوضع الصحي للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، فضلا عن الأزمة الاجتماعية والقوانين التي يتم تمريرها لخدمة منظومة الفساد المهيمنة على البلاد.

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وصعد نواب المعارضة الممثلين من حزب العمال التروتسكي، وجبهة القوى الاشتراكية اليساري، وتكتل الجزائر الخضراء الإسلامي، إلى منصة رئيس المجلس ونوابه من حزب جبهة التحرير الحاكم.

وسادت بذلك حالة من الفوضى، بسبب العراك الجسدي والتشابك بين نواب المعارضة والموالاة، أفضت إلى تسجيل إصابات لدى البعض، ولم تتمكن عناصر الأمن الداخلي للبرلمان وحتى بعض النواب المحايدين من فض الاشتباك. واضطر بعض أعضاء الحكومة إلى الفرار بجلدهم من قاعة المداولات، أو الاختفاء في مكاتب ممثلي الكتل النيابية الموالية للسلطة.