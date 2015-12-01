مواطن يدخل للتصويت مرتين بعد اختياره مرشحا آخر بالخطأ فى العاشر

شهدت اللجنة الانتخابية رقم 12 فى مدرسة السلام الابتدائية، بمدينة العاشر من رمضان، حالة من الفوضى بعد ضبط مواطن حاول التصويت مرتين لصالح أحد المرشحين، بعد أن أخطأ فى اختيار رقم المرشح فى المرة الأولى -على حد قوله- وتعجب القاضى من عودة المواطن ويديه عليها الحبر الأحمر سأله: "أنت مش صوت يا حاج" فرد قائلاً: "آه صوت على رقم 2 ولما خرجت قالولى غلط رقمه اتغير وبقى رقم 1".

وأوضح القاضى، أن تغيير الأرقام الانتخابية للمرشحين بعد خروج الـ11 مرشحًا من بين 13 مرشحًا ممن كانوا فى المرحلة الأولى، حدثت لخبطة لدى بعض المواطنين، حيث إن المرشح أحمد الخطيب رقم 1 رمز الحصان، كان قبل الإعادة رقم 2 ونفس الرمز فيما صعد المرشح محمد الزاهد من رقم 6 إلى رقم 2، وهو ما أحدث بلبلة عند الرجل وبعد معرفته إنه اختار مرشحًا آخر غير الذى يريده، عاد للجنة مطالبا تصحيح صوته، وهو ما أصاب الجميع بالدهشة وسط حضور قوات الجيش والشرطة الخاصة بتأمين اللجان.

وحاول أنصار المرشح المنافس ترويج الشائعة، أنه يتم التصويت مرتين لشراء الأصوات، ومن جانبه قال المستشار القانونى محمد القرش لحملة مرشح حزب الوفد، أنه سيتقدم بمذكرة لرئيس اللجنة العليا للانتخابات حول الواقعة لمعرفة ملابستها.

وفى سياق متصل شهد محيط نفس لجنة السلام بالكيرهاوس مشادات بين أنصار المرشحين وصلت للاشتباك بالأيدى عند أحد المقاهى القريبة من اللجنة.

وشهدت اللجان صباح اليوم ظاهرة غريبة تعامل معها قوات تأمين اللجان، حيث استعان مرشح حزب الوفد المهندس محمد الزاهد رقم 2 رمز النخلة، بالميكروباص الخاص بنقل الركاب فى العاشر لنقل الناخبين لمقرات اللجان مقابل 100 جنيه لكل 10 ناخبين، وهو ما أكده بعض سائقى الميكروباص الذين قاموا بلصق صور للمرشح على زجاج سياراتهم لقوات الأمن التى استاءت من الزحام للميكروباصات بالقرب من اللجان .

وخرجت قوات تأمين اللجان أمام لجنة السادات الثانوية بنات بالمجاورة الخامسة، تمنع الميكروباصات من الوقوف أمام اللجان، ومنع تجمعات المندوبين للمرشحين الخطيب والزاهد .

فيما استعان الخطيب بالأتوبيسات الخاصة بمدرسته، لنقل الناخبين من والى اللجان الانتخابية، وخاص من المجاورات البعيدة داخل المدينة، بالتعاون مع بعض قيادات المجاورات التى تقوم بتجميع الناس للذهاب للجان وتوفير أتوبيس لنقلهم.

وشهد اليوم الأول لجولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، فى الدائرة الرابعة لمحافظة الشرقية ومقرها مدينة العاشر من رمضان، إقبالا ملحوظا فى لجان السيدات بخلاف ما شهدته لجان الرجال بالعاشر مع استمرار الهدوء النسبى أمام اللجان الانتخابية.

ومع بداية فتح اللجان تواجد أكثر من 40 قاضيا ومستشارا فى اللجان الانتخابية، وعددها 6 مقرات رئيسية هى مدرسة السادات الثانوية بالمجاورة الخامسة، ومدرسة السلام الابتدائية بالمجاورة 14 فى الكيرهاوس، ومدرسة مبارك كول بالمجاورة 33، ومدرسة العاشر الثانوية بنين بالمجاورة 38، ومدرسة عثمان بن عفان بالمجاورة 48، ومدرسة عمر بن الخطاب بالمجاورة 55.

فيما وقف مندوبا المرشحين اللذان يخوضان الإعادة على المقعد الفردى وهما أحمد الخطيب رقم 1 رمز الحصان، والمهندس محمد الزاهد مرشح حزب الوفد رقم 2 رمز النخلة، أمام اللجان بشكل مكثف، فيما ظل الناخبون يتوافدون بشكل بطيء على اللجان الانتخابية .

يذكر أنه بفوز كل من الدكتور على المصيلحى فى دائرة أبو كبير ومحمود فريد خميس فى دائرة بلبيس وطلعت السويدى فى دائرة ديرب نجم يتنافس 68 مرشحا فى جولة الإعادة بالشرقية لحصد 34 مقعدًا.

ويبلغ عدد الناخبين بالشرقية 3 ملايين و891 ألفا و162، يصوتون فى 1843 لجنة فرعية بإشراف 1039 مركزا انتخابيا بـ 13 دائرة.

ويخصص لدائرة مدينة الزقازيق "مقعدين" ودائرة الزقازيق "4 مقاعد" ودائرة بلبيس "3 مقاعد" ودائرة العاشر من رمضان "مقعد" ودائرة مشتول السوق "مقعد" ودائرة منيا القمح "3 مقاعد" ودائرة أبوكبير"مقعدين" ودائرة ههيا والإبراهيمية "مقعدين" ودائرة ديرب نجم"مقعدين" ودائرة فاقوس "3 مقاعد" ودائرة أبوحماد "مقعدين" ودائرة الحسينية "3 مقاعد"ودائرة كفر صقر "مقعدين" ودائرة العاشر من رمضان مقعد واحد .

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 100 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم حصدت "فى حب مصر" الـ120 مقعدًا بالقطاعات الأربعة "القاهرة، الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر".

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