ضبط سائق زوجة عفت السادات وبحوزتة طبنجة أمام أحد اللجان بالمنوفية

تمكنت مباحث مركز تلا بالمنوفية من إلقاء القبض على سائق زوجة المرشح عفت السادات بدائرة تلا الشهداء، وبحوزته طبنجة صوت أمام أحد لجان التصويت بجولة الإعادة بالمرحلة الثانية الانتخابات البرلمان بمدينة تلا، وتم تحرير محضرا بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد نصر القارح رئيس مباحث تلا من ضبط "محمد ع" سائق زوجة المرشح عفت السادات بدائرة تلا الشهداء أمام لجنة انتخابية بمدرسة السادات الثانوية بتلا وبحوزته طبنجة صوت، وبسؤاله أكد أنها تخص الحارس الشخصى بزوجة المرشح، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات

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