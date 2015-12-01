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بدء التحقيق مع الصحفى إسماعيل الإسكندرانى بنيابة أمن الدولة

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بدء التحقيق مع الصحفى إسماعيل الإسكندرانى بنيابة أمن الدولة بدء التحقيق مع الصحفى إسماعيل الإسكندرانى بنيابة أمن الدولة
وصل منذ قليل، الكاتب الصحفى إسماعيل الإسكندرانى، إلى محكمة التجمع الخامس، للمثول للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحامى العام الأول المستشار تامر الفرجانى.

كما حضر المحامى خالد على، ومجموعة من الحقوقيين إلى مقر النيابة لحضور جلسة التحقيق معه والدفاع عنه.

ويشار إلى أن إسماعيل الإسكندراني، تم إلقاء القبض عليه، أول أمس، فى مطار الغردقة عقب عودته إلى بعد عودته من الخارج.
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