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محامى شاكيرا وبرديس يطعن على حبسهما أمام محكمة النقض

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محامى شاكيرا وبرديس يطعن على حبسهما أمام محكمة النقض محامى شاكيرا وبرديس يطعن على حبسهما أمام محكمة النقض
قال محمد الأطير محامى برديس وشاكيرا، إنه قدم مذكرة نقض تتضمن أسباب الطعن فى حكم موكلتيه بالحبس 3 أشهر بتهمة التحريض على الفسق أمام محكمة النقض، التى من المقرر أن تحدد جلسة لنظر الطعن المقدم منه.

وأضاف الأطير فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن شاكيرا وبرديس تريدان تريدان البراءة من تلك التهمة لقناعتهما بأنهما لم تفعلا أى جرم وإن كل ما قدمتا كان فى إطار المنتج الفنى.
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