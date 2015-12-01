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ضربة جديدة لأرسنال.. سانشيز قد يغيب لشهر

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ضربة جديدة لأرسنال.. سانشيز قد يغيب لشهر ضربة جديدة لأرسنال.. سانشيز قد يغيب لشهر

(إفي): قد يغيب التشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم أرسنال حتى نهاية ديسمبر لتعرضه لإصابة عضلية يوم الأحد الماضي في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 أمام نوريتش سيتي في الجولة الرابعة عشر من الدوري الانجليزي.

وسيخضع سانشيز (26 عاما) لعدة فحوصات طبية خلال اليومين القادمين لتقييم مدى الإصابة، ولكن كل المؤشرات ترجح أنه سيبتعد عن الملاعب ثلاثة أو أربعة أسابيع.

وبالإضافة إلى اللقاء الحاسم في دوري أبطال أوروبا أمام أوليمبياكوس (9 ديسمبر، قد يغيب المهاجم التشيلي أيضا عن مواجهات سندرلاند وأستون فيلا ومانشستر سيتي وساوثامبتون وبورنموث الشهر الجاري.

وينضم ألكسيس إلى قائمة طويلة من الغيابات في صفوف المدفعجية التي تشمل لوران كوتشيلني، وميكيل أرتيتا، وفرانسيس كوكلين، وسانتي كازورلا، وتوماس روزسكي، وجاك ويلشير، وثيو والكوت، وداني ويلبيك.

وكان أرسنال قد خسر كوتشيلني وكازورلا أيضا في مواجهة نوريتش سيتي، ويحتل الفريق المركز الرابع في الترتيب بـ27 نقطة على بعد نقطتين فقط من مانشستر سيتي المتصدر.

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