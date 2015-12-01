الأوقاف تغلق معهد "اقرأ" لإعداد الدعاة.. وتحرر محضرًا ضد الإدارة

أصدرت وزارة الأوقاف، أول قرار بغلق معهد إعداد دعاة مخالف يمارس عمله بدون ترخيص وهو معهد اقرأ لإعداد الدعاة بمدينة الرحاب.

أكد الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن الوزارة فعلت قرار غلق معاهد إعداد الدعاة وحررت محضرا لإدارة معهد إقرأ الذى يعمل دون موافقة الجهات المعنية الممثلة فى الأزهر والأوقاف.

وأضاف عبد الرازق، لـ" اليوم السابع"، أن المعهد خالف القانون ودرس مناهج تخالف وسطية الأزهر وتجاهل قرار الأوقاف بغلق معاهد إعداد الدعاة، مضيفا أنه تم التحفظ على المعهد والمحتويات.

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