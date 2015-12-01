بالصور.. البابا تواضروس يلتقى بطلاب الكلية الإكليريكية بالإسكندرية

التقى قداسة البابا الأنبا تواضروس الثانى، مساء اليوم الثلاثاء، بطلبة الكلية الإكليريكية بالإسكندرية، حيث القى محاضرة عن الحكمة فى الكتاب المقدس بعهديه.

وحضر اللقاء نيافة الحبر الأنبا كيرلس آفا مينا، ونيافة الحبر الأنبا ساويرس من إثيوبيا، والقمص رويس مرقس وكيل عام البطريركية، والقمص أبرآم بشوندى وكيل الكلية الإكليريكية بالإسكندرية، والقس أنجيلوس اسحق سكرتير قداسة البابا وعدد من الأباء الكهنة من الإسكندرية وإثيوبيا ورهبان دير مارمينا الذين يدرسون بالكلية ومدرسى الكلية.

بدأ اللقاء بكلمة ترحيب وتهنئة من القمص أبرآم بشوندى لقداسة البابا بمناسبة العيد الثالث لجلوسه على كرسى مارمرقس، ثم القى قداسته المحاضرة.



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