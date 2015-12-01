محافظ بورسعيد ومدير الأمن يتفقدان اللجان الانتخابية بـأشتوم الجميل

تفقد المحافظ اللواء مجدى نصر الدين أمين واللواء محمود الديب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد والعقيد أحمد محمد أحمد المستشار العسكرى بالمحافظة، اللجان الانتخابية والمقار الفرعية بمدرسة أشتوم الجميل الابتدائية بدائرة الشرق للاطمئنان على سير العملية الانتخابية .

وخلال الجولة صافح المحافظ ومدير الأمن جنود الشرطة والقوات المسلحة المنوط بهم تأمين اللجان الانتخابية لحماية المواطنين المشاركين فى الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم بالبرلمان القادم .

ويتنافس فى بورسعيد 8 مرشحين بجولة الإعادة لحصد 4 مقاعد فى 3 دوائر حيث يستهدفون أصوات 470 ألفا و208 مواطنا يصوتون فى 213 لجنة فرعية بإشراف 98 مركزا انتخابيا.

ويخصص لدائرة الشرق"مقعد" ودائرة الضواحى "مقعد" ودائرة الزهور "مقعدين".

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 99 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء ودائرة كفر شكر بالقليوبية من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم حصدت "فى حب مصر" الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة،الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر"