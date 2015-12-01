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القبض على أحد أنصار مرشح بشبين الكوم لتوزيعه مبالغ مالية على الناخبين

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القبض على أحد أنصار مرشح بشبين الكوم لتوزيعه مبالغ مالية على الناخبين القبض على أحد أنصار مرشح بشبين الكوم لتوزيعه مبالغ مالية على الناخبين
تمكنت مباحث مركز شبين الكوم بالمنوفية من إلقاء القبض على أحد أنصار المرشحين بدائرة مركز شبين الكوم بعد تلقيهم بلاغا من الأهالى بتوزيعه مبالغ مالية على سبيل الرشوة الانتخابية، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمود سعد رئيس مباحث شبين الكوم بتلقيه بلاغا من أهالى قرية كفر البتانون بقيام أحد أنصار مرشح بتوزيع مبالغ مالية أمام لجنة مدرسة الإعدادية بالقرية.

وبالانتقال والفحص تم القبض على المشكو فى حقه، وبحوزته صور للمرشح ومبلغ مالى قدره 600 جنيه، ولكنه أنكر ما نسب إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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