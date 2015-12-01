تدمير مستودعا لـ"داعش"بالعراق ومقاتلات تورنيدو تنطلق من "انجرليك" بتركيا

>شاركت نحو 15 مقاتلة فرنسية، من بينها طائرات من نوع "ميراج"، فى ضربات جوية جديدة للتحالف الدولى ضد تنظيم "داعش" الإرهابى فى العراق، ما أسفر عن تدمير مستودع لتخزين وتجميع العبوات الناسفة والمتفجرات، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الفرنسية اليوم الثلاثاء.

وذكر مصدر عسكرى أن طائرات حربية تابعة لعملية "شامال" العسكرية الفرنسية استهدفت موقعا صناعيا فى منطقة "القيم"، الواقعة بالقرب من الحدود بين العراق وسوريا فى محافظة الأنبار، يستخدمه تنظيم "داعش" لتخزين المتفجرات وتصنيع العبوات الناسفة على نطاق واسع.

وأضاف المصدر أن فرنسا تشن من أربع إلى خمس عمليات يوميا لاستهداف مواقع لـ"داعش" فى سوريا والعراق.، تجدر الإشارة إلى أن فرنسا قد انضمت فى سبتمبر ٢٠١٤ إلى التحالف الدولى ضد "داعش" واقتصرت عملياتها على العراق قبل أن تتوسع منذ شهرين لتشمل أيضا سوريا.

وتأتى هذه الغارة ضمن العمليات العسكرية المكثفة التى تقوم بها فرنسا منذ اعتداءات ١٣ نوفمبر التى خلفت ١٣٠ قتيلا ونحو ١٥٠ جريحا وتبناها تنظيم "داعش".

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