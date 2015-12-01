حمدان بن محمد يشهد احتفالية "روح الاتحاد"

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، احتفالية "روح الاتحاد" التي نظّمتها لجنة دبي لاحتفالات اليوم الوطني، إحياءً للذكرى الـ44 لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وتضمنت عدداً كبيراً من العروض الإبداعية التي تروي قصة تطور الإمارات، وذلك بمشاركة رسمية وشعبية واسعة عند الواجهة البحرية لـ"حي دبي للتصميم".

وبهذه المناسبة رفع ولي عهد دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما حُكّام الإمارات، وإلى صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ على دولتنا وحدتها وقوتها، وأن يديم مجدها وعزها، وأن يرعى مسيرة تقدمها ورفعتها.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي: " تحتفل الإمارات باليوم الوطني تحت شعار "روح الاتحاد" بما يحمله هذا الشعار من وفاء وعزيمة وأصالة شعبها، وتعبيرًا جليًا عن الازدهار الذي تتمتع به دولتنا، ولا يسعني في هذا اليوم إلا تذكر دور الآباء المؤسسين المغفور لهما بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، واخوانهما الذين حرصوا على إرساء دعام قوية لدولة متماسكة ترعى مصالح شعبها وتوفر لمواطنيها كل سبل السعادة".



> وقد رافق سموه خلال الاحتفال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات.

تخلل العرض أقوال قادة الإمارات الذين استطاعوا أن يحققوا لدولتنا مكانتها الرفيعة في فترة قياسية من تاريخ الأمم، وترافقت كل فقرة من العرض بتسجيلات صوتية وأشعار ملهمة نظمها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"؛ وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مما عزز استمتاع الحضور برحلة تاريخية انتهت بعروض نارية أضاءت سماء دبي بألوان عَلَم الدولة.



> من جانبه أكد هلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي أن الاحتفالات التي تشهدها دولتنا هذه الأيام تمثل وقفة وفاء لمؤسسي دول الإمارات العربية المتحدة وتجديدًا للعهد لقيادتنا بمواصلة المسيرة ليبقى الوطن ظافرًا ينعم شعبه بالسلام والرخاء، حيث استطاعت الإمارات بفضل قيادتها الرشيدة أن تحظى بمكانة عالمية رائدة في غضون 44 عاماً".

وحضر الاحتفال معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة، وسعادة مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، وسعادة اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، والمستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، وسعادة خالد الكمده، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، وسعادة أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي، إضافةً إلى عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وجمّع من سكان وزوّار دبي الذين قدموا لمشاهدة العرض الذي يروي قصة الشعب الإماراتي الأصيل وثقافته وتراثه وقيمه النبيلة، في لوحة فنية رائعة على إيقاعات موسيقية ومؤثرات بصرية تشمل محتوى عالي الجودة تُعرض على ستائر مائية ولوحات مصورة ويتخللها مشاهد مباشرة، وعروض إبداعية تليق بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.

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