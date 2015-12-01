أرقام في الجول – تحذير لميسي.. احذر من نيمار 2016

حصل نيمار على أول ترشيح له في جائزة البالون دور التي تقدمها "فيفا" ومجلة "فرانس فوتبول" لللاعب الأفضل في العالم.

نيمار كان جزء من مثلثMSN الذي مهد طريق الثلاثية التاريخية لبرشلونة العام الماضي. وتم ترشيحه مع الضلع الأهم من المثلث ليونيل ميسي ونجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو.

وينضم لاعب سانتوس السابق لقائمة طويلة تحت عنوان "المرشح الثالث مع رونالدو وميسي" تضم أسماء مثل فيرناندو توريس وتشافي وإنييستا وفرانك ريبيري ومانويل نوير.

منذ عام 2007 عندما فاز كاكا بالبالون دور وأتى ميسي ورونالدو ثانيا وثالثا على الترتيب. لم يغب اسمي الأرجنتيني والبرتغالي عن خانتي الفائز بالجائزة والوصيف سوى في 2010 عندما لم يترشح رونالدو.

ومع إصابة ميسي في سبتمبر الماضي وتألق نيمار اللافت.. لم يستبعد العديد من المتابعين تحول الشاب البرازيلي إلى "ميسي جديد" خصوصا في غياب الساحر الأرجنتيني.

ومن خلال التقرير التالي، يرصد FilGoal.com مجموعة من المقارنات بين نيمار وميسي.

- ميسي حصل على أول ترشيح لجائزة أفضل لاعب في العالم عام 2007 وكان عمره آنذاك 20 عاما.

- نيمار حصل على أول ترشيح للبالون دور وهو ابن 23 عاما.

- أول فوز لميسي بالجائزة كان في 2009 عندما كان يبلغ 22 عاما.

- في العام الذي فاز به ميسي بالجائزة للمرة الأولى سجل 41 هدفا في 64 مباراة بمعدل 0.64 هدف في المباراة.

- في عام 2015، سجل نيمار 45 هدفا في 54 مباراة بمعدل 0.83 هدف في المباراة.

- أثناء إصابة ميسي بين 26 سبتمبر و21 نوفمبر، لعب نيمار 9 مباريات سجل فيهم 10 أهداف وصنع فيهم 6 أهداف وفاز برشلونة بـ8 لقاءات منهم.

- عند عمر الـ23 وصل رصيد نيمار من البطولات إلى 10 بطولات. بينما كان رصيد ميسي عند نفس العمر 13 بطولة.