بالصور.. عملية جراحية ناجحة لفصل توأم ملتصق بالبطن والصدر

أجرى فريق من الأطباء فى الهند عملية جراحية ناجحة على مدار ثمانى ساعات كاملة لفصل بنتين توأم، تبلغان من العمر 3 شهور، وتعانيان من التصاق من جهة البطن والصدر، شارك خلال العملية 30 طبيبا وممرضة، ولحسن الحظ كانت بقية الأعضاء منفصلة ماعدا الكبد، وتم الفصل بنجاح.



>وكشف التقرير الذى نشر اليوم الثلاثاء بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن البنتين التوأم "جنات" و"منات" كان يبلغ وزنهما قبل إجراء العملية حوالى 4.5 كجم، وخضعا لعدد من الفحوصات والأشعات التشخيصية مثل الأشعة المقطعة والرنين المغناطيسى.



>وأكد الباحثون أن هذا المرض النادر يعرف باسم " omphalopagus"، وفى الأغلب يتم علاجه بعد مرور عام كامل على مولد الأطفال الملتصقة، ولكن اضطر الأطباء لإجرائها بعد مرور 3 شهور فقط لأنه كان من المتوقع أن تدهور صحة البتين بشدة.

ومن المقرر أن تغادر الطفلتان "جنات" و"منات" المستشفى اليوم، وتشير التقديرات أنهما قد تستعيدان صحتهما بشكل كامل خلال أيام.