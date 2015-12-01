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تعرف على أنواع تأخر الحمل منها الأولى والثانوى

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تعرف على أنواع تأخر الحمل منها الأولى والثانوى تعرف على أنواع تأخر الحمل منها الأولى والثانوى
تأخر الانجاب أحد أكثر المشاكل التى تؤرق كثير من الأزواج خاصة الأزواج الجدد نظرا لاهتمام المقربين والأهالى بموضوع الإنجاب وحدوث الحمل وهو ما يمثل ضغطا نفسيا على الزوجين .

تأخر الحمل الأولى وتأخر الحمل الثانوى
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>حول ذلك يقول دكتور عمرو حسن استشارى النساء والتوليد بالقصر العينى، إن هناك نوعان من تأخر الحمل، النوع الأول هو تأخر الحمل الأولى وهو عبارة عن عدم حدوث حمل نهائيا على الرغم من مرور عام من علاقة زوجية مستمرة وبدون استخدام وسائل منع الحمل ويطلق عليه "الحمل الأولى".

تأخر الحمل الثانوى
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>ويستكمل د. عمرو قائلا: "تأخر الحمل الثانوى هو عبارة عن مرور أكثر منعامين من تاريخ آخر ولادة وعدم حدوث حمل بعدها".

نصائح يجب مراعاتها فى حالة تأخر الحمل
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>وتابع د. عمرو قائلا: "لا يجب على الأزواج الجدد التفكير فى الذهاب لطبيب لمعرفة تأخر الحمل إلا بعد مرور عام كامل من الزواج نظرا لان تأخر الإنجاب لا يتم تشخيصه إلا بعد عام .
>وأضاف د. عمرو إنه يجب تجنب القلق والتوتر الذى يتسبب فى سوء الحالة النفسية لزوجين والذى يعتبر أحد العوامل التى تؤثر بصورة كبيرة على فرص حدوث الحمل والإنجاب.
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