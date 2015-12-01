«السيسي» يعود إلي القاهرة بعد مشاركته في «قمة المناخ» بفرنسا

عاد إلي مطار القاهرة الدولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ختام زيارته لفرنسا والتي استغرقت ثلاثة أيام، شارك خلالها في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ .

وألقى الرئيس السيسي خلال الزيارة بيانا نيابة عن الدول الأفريقية للتعبير عن موقفها الداعم للتوصل إلى اتفاق ملزم حول تغير المناخ يتسم بالموضوعية ويراعي حقوق جميع الأطراف ويقوم على مبدأ المسئولية المشتركة وتباين الأعباء بين الدول المتقدمة والنامية في التخفيف من حدة التغيرات المناخية والتكيف معها .

كما شارك السيسي في اجتماع حول التحديات المناخية والحلول الأفريقية، دعا إليه الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بحضور رؤساء الدول والحكومات الأفارقة ؛ لتبادل الرؤى ووجهات النظر حيال عدد من الموضوعات الحيوية بالنسبة للقارة، وفي مقدمتها زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في أفريقيا .

كما شارك الرئيس السيسي في اجتماع رفيع المستوى الذي دعا إليه سكرتير عام الأمم المتحدة حول “التأقلم مع تداعيات التغيرات المناخية”.

وشهدت زيارة الرئيس السيسي إلى باريس شقا ثنائيا في إطار متابعة العلاقات المتميزة والمتنامية بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات، حيث التقى بكل من الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، ورئيس الوزراء مانويل فالس، ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه، ووزيري الدفاع والداخلية الفرنسيين .

كما التقي الرئيس السيسي أيضا بعدد من كبار القادة والشخصيات المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ.